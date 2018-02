Votação de vetos governamentais divide opinião de parlamentares na ALE

Depois de receber uma série de críticas e ironias por parte de parlamentares da oposição, Dermilson levou todo o plenário para uma grande surpresa ao votar contra o governo e optar pela permanência da matéria. | Foto: Divulgação

Manaus - Sob os olhares de uma galeria lotada de expectadores, a votação dos vetos do governador Amazonino Mendes (PDT), que durou até o início da tarde desta quarta-feira (22), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), trouxe à tona um clima tenso e não tão coeso entre os aliados do governo, que não conseguiram frear a derrubada da maioria dos vetos em análise.



Inclusive, o próprio líder do governo na casa, o deputado Dermilson Chagas (PEN), votou contra um dos vetos de Amazonino a um projeto de lei de sua autoria que cria a Política Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica no Estado.

Ironia

Depois de receber uma série de críticas e ironias por parte de parlamentares da oposição, Dermilson levou todo o plenário para uma grande surpresa ao votar contra o governo e optar pela permanência da matéria. "Este projeto tem uma grande importância para o setor primário do nosso Estado. Voto não ao veto pois quem irá ganhar é a sociedade. Quero deixar claro que houve uma séria de reuniões com o governador Amazonino sobre o tema discutido e ele se propôs a criar outras iniciativas para o setor agrário", disse ele, momentos antes de votar.

O veto foi derrubado com 15 fotos favoráveis à matéria e apenas 7 contrários. Entre os que marcharam com o governo foram os deputados Orlando Cidade (Podemos), Vicente Lopes (PMDB) e Wanderley Dallas (PMDB).

Momentos depois, a discussão ficou em torno do veto contra ao aumento da maior idade para o ingresso de membros na corporação da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), de 28 para 35 anos.

O projeto, de autoria do deputado Platiny Soares (DEM) – que integra a bancada policial - ganhou uma discussão de mais de uma hora no plenário, dividindo opiniões sobre as questões previdenciárias e a qualidade da atividade dos policiais que entrarem com a idade proposta pelo projeto, no PM.

Na discussão, o deputado Vicente Lopes mais uma vez se colocou ao lado do governo, destacando a qualidade do trabalho exercido pelos policiais de 35 anos até o fim de suas contribuições previdenciárias. "Pergunto à sociedade, como estará este soldado depois de 35 anos de serviço? Digo isto porque meu posicionamento não é político e, sim, de responsabilidade. Tenhamos como exemplo a atual intervenção militar no Rio de Janeiro, por conta da falta de qualidade no policiamento. É isso que queremos para nós?", acrescentou o deputado.

Em contrapartida, a deputada Alessandra Campêlo (PMDB), que é policial civil concursada, se apresentou como um exemplo de longevidade durante sua defesa ao projeto. "Eu, por exemplo, tenho 41 anos de idade e me sinto em forma para retornar à corporação da PC se preciso. Hoje em dia é muito comum ver pessoas de 35 anos de idade com melhor forma do que jovens de 18, 25 anos. Isto é muito relativo, eu sou um exemplo disto", afirmou.

A votação contou com 12 votos a favor do aumento da maioridade na PM, porém, o quantitativo não foi o suficiente para derrubar o veto, que necessitava de 13 votos contrários, conforme o regimento interno.

Feminicídio

O projeto de lei 157/2017, que solicita a divulgação da Lei do Feminicídio nos estabelecimentos de segurança do Estado, também teve o veto governamental derrubado, com 18 votos contra e 13 favoráveis à decisão do governo. Na ocasião, Adjuto Afonso, Josué Neto e Sidney Leite, da base governista, votaram contra o veto de Amazonino.

Momentos antes, o deputado Josué chegou afirmar "não ver nenhum problema para o governo estar colocando em prática a lei", deixando claro que diversos projetos similares já haviam passado pela casa e sido vetados.

Luiz Castro (Rede) também saiu em favor, afirmando que se a casa não derrubasse o veto, "estaria se colocando na mídia como uma assembleia legislativa que é contra a defesa das mulheres".

Já a autora do projeto, Alessandra Campêlo, disse que o projeto se tratava apenas de cartazes com a divulgação da violência contra a mulher, e que a aprovação da matéria estava sendo aguardada ansiosamente por delegados do Amazonas, que querem divulgar o crime em seus locais de trabalho.

No total, foram derrubados seis vetos de dez em análise na casa.





