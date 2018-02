PSDB agenda prévias para escolha do candidato para 18 de março

| Foto: Reprodução

Manaus - O PSDB nacional agendou para o dia 18 de março a realização das prévias do partido, em que vai escolher o candidato da legenda para disputar a eleição presidencial. A informação foi confirmada com exclusividade ao EM TEMPO pelo secretário-geral da legenda, o deputado federal Marcus Pestana, que revelou ainda, que o debate está marcado para o dia 14 e as inscrições acontecem até o dia 5.



Conforme Pestana, que analisará as propostas e irá presidir a comissão eleitoral, será publicado na próxima segunda-feira (26), a resolução com os detalhes sobre as exigências para a inscrição. Segundo ele, uma das preocupações do PSDB, é que não existam pessoas sem representatividade, que se aproveitem do momento para autopromoção.



“Para isso, no momento da inscrição, os concorrentes deverão apresentar, ao menos, 20% de apoio, representado por assinaturas, das bancadas da Câmara dos Deputados e Senado”, explicou Pestana ao salientar que a resolução terá todos os parâmetros da candidatura.



Segundo o secretário-geral da legenda, as datas foram definidas juntamente o com o presidente da legenda, o governador de São Paulo Geraldo Alckimin e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, até o momento, os únicos que se declararam pré-candidatos pela sigla. Mas, cogita-se ainda a possibilidade da disputa pela vaga de pré-candidato à presidência da República ficar ainda mais acirrada com a inscrição do prefeito de São Paulo, João Doria.



Já o presidente do diretório estadual, Mário Barros, confirma que no Amazonas, o PSDB está no aguardo de todas os requisitos, que estão incluídos na resolução. A reportagem entrou em contato com o prefeito Arthur Neto, por telefone e assessoria de comunicação, mas não obteve sucesso.





