Prefeito de Manaus, Arthur Neto desiste de ser candidato à presidência

Com a desistência de Arthur, Alckmin deverá se desincompatibilizar do Palácio dos Bandeirantes em 7 de abril, para dar início à campanha. | Foto: Márcio Melo

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, afirmou nesta sexta-feira (23) que não vai mais concorrer com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nas prévias para a escolha do candidato do PSDB à Presidência.

Demonstrando irritação, o prefeito disse não estar disposto a participar de uma fraude. "Vou dar uma explicação bem clara ao país dos porquês. Não estou aqui para criar constrangimentos para o Geraldo Alckimin", disse Arthur, em entrevista à Folha de São Paulo.

O PSDB preparava-se para realizar as prévias em março entre os dois pré-candidatos. Com a desistência de Arthur, Alckmin deverá se desincompatibilizar do Palácio dos Bandeirantes em 7 de abril, para dar início à campanha.





