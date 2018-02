Braga leva comitiva a Manaquiri e confirma pré-candidatura ao Senado

Manaquiri (AM) - Uma comitiva do MDB amazonense esteve nesta sexta-feira (23) em Manaquiri (a 128 km de Manaus) para o anúncio de um pacote de obras em parceria com a prefeitura municipal por meio de emendas parlamentares. Liderado pelo senador Eduardo Braga, o grupo aproveitou para deixar claro que o tom da visita seria uma espécie de pontapé inicial das pré-candidaturas, especialmente com Braga confirmando sua pré-candidatura à uma das vagas do Senado da República.

"Sou pré-candidato ao Senado, mas estamos num processo, obedecendo cada uma das etapas. Vamos ter que esperar a questão do prazo de janela de filiação partidária, o prazo de desencompatibilização, as definições dos quadros das alianças pra gente poder definir as coisas", enfatizou Braga.

Leia também: Deputados repercutem caso de desembargador e falta de merenda escolar

O senador foi questionado sobre alianças para o pleito de outubro de 2018, mas logo refutou qualquer definição até o cumprimento das etapas. Ele também aproveitou para negar que tenha mantido encontro com o governador do Estado, Amazonino Mendes, como foi noticiado na região.

"Lamentavelmente afirmaram que eu estive em reunião com o governador Amazonino. Não procede. A última vez que falei com o governador foi ao telefone, dois dias depois de sua eleição, desejando sucesso e êxito e disse a ele que precisaria das bençãos de Deus porque eu sabia como o Estado estava. Não falei com ele depois disso, tenho procurado ajudar o Estado, não estou em oposição ao Amazonas e não estou em oposição ao povo do Amazonas", frisou.

Os deputados Átila Lins e Belarmino Lins fizeram parte da comitiva. | Foto: Livia Nadjanara

Os deputados Átila Lins e Belarmino Lins fizeram parte da comitiva que fez a entrega de três triciclos para atender a logística da produção rural e abastecimento do município. Átila Lins lembrou suas votações em Manaquiri ao longo dos anos na carreira politica. E aproveitou para confirmar seu nome no novo pleito. "Manaquiri sempre votou em mim e quase sempre fui o mais votado aqui e esse ano serei de novo", previu.

O prefeito Jair Souto aproveitou a oportunidade para falar da "vigília" contra quem faz política e fez um desabafo na feira. "A gente não pode ter vergonha de fazer política. Temos que ter orgulho de fazer a boa política", ressaltou.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Acidente na Avenida Constantino Nery deixa um morto e três feridos em Manaus

Clínica da Uninorte abre triagem para tratamento dentário gratuito

Prefeito de Manaus, Arthur Neto desiste de ser candidato à presidência