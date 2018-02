Conferência dos Bispos do Brasil orienta fiéis sobre as eleições 2018

Em Manaus, a Arquidiocese está em comunhão com a postura indicada pela CNBB no que diz respeito à orientação dos fiéis | Foto: André Dusek/Estadão

A Igreja Católica se posicionou em relação às candidaturas para o pleito deste ano. Durante o lançamento da Campanha da Fraternidade 2018, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), na Quarta-Feira de Cinzas (14), o presidente da instituição, cardeal Sergio da Rocha, disse que a igreja vai defender candidatos que sejam comprometidos com questões sociais e a paz, e “não aqueles que promovam ainda mais a violência”.

“A Igreja está orientando os próprios eleitores, não substituindo suas consciências, mas ajudando a formá-las", afirmou o cardeal após a cerimônia de lançamento da campanha, que este ano tem como tema "Fraternidade e a Superação da Violência".

O cardeal se manifestou após ser questionado sobre a posição da igreja em relação aos candidatos das eleições 2018, que defendem a liberação de portes de armas em alguns casos, como o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC)

Em Manaus, a Arquidiocese está em comunhão com a postura indicada pela CNBB no que diz respeito à orientação dos fiéis. O coordenador de pastoral da Arquidiocese, Padre Geraldo Bendaham, afirma que a comunidade católica não pode concordar com a cultura da violência e deve ser a favor da vida em qualquer situação.

“Uma pessoa que pretende disputar um cargo político em nível presidencial deve ser, no mínimo, bem preparada. Colocar armas nas mãos das pessoas torna nossa sociedade uma sociedade de assassinos. Se uma pessoa se diz cristã, católica ou evangélica, não pode concordar com situações de morte”, disse.

Ele apontou os Estados Unidos como exemplo de país onde o índice de mortes causadas por armas de fogo é altíssimo. Este ano, em apenas um mês e meio, o país norte-americano registrou 18 incidentes com vítimas causados por arma de fogo. O último ocorreu há quase duas semanas, quando um jovem de 19 anos matou 17 pessoas em uma escola na Flórida. “Violência gera violência”, destacou.

A ausência do Estado é, segundo ele, um dos fatores que influenciaram na crise social e política em que o país se encontra. “Vivemos um governo omisso e de muitas crises. O Estado está ausente há muitos anos no que diz respeito a pautas como educação, segurança e saúde. Muitos políticos presos por corrupção se dizem cristãos”, criticou.

O padre alertou, ainda, para políticos que se aproveitam do desespero do povo para se promoverem. “Devemos ter cuidado com os ‘salvadores da pátria’, os ‘messias’, que se aproveitam do desespero do povo para disseminarem suas ideologias”, pontua.

