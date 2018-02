Deputado cobra ação de segurança contra assaltos a ônibus em Manaus

Manaus - O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Cabo Maciel (líder do PR) cobrou ação mais enérgica do Poder Público no combate aos assaltos a ônibus que virou rotina em Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Cabo Maciel (líder do PR) cobrou ação mais enérgica do Poder Público no combate aos assaltos a ônibus que virou rotina em Manaus. A sensação de insegurança tomou conta dos usuários de transporte especial e coletivo na capital.

De acordo com Cabo Maciel os dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), mostram que entre janeiro e outubro de 2017, foram registrados 3.231 assaltos, uma média 325 por mês e 10,8 ônibus assaltados por dia, ou seja, a cada duas horas um ônibus é assaltado em Manaus. Uma das linhas mais roubada do sistema é a 560, da empresa Integração Transportes. Só ela registrou 216 assaltos entre janeiro e outubro.

Disse Cabo Maciel que só em janeiro de 2018 foram 331 ônibus assaltados na capital, dos quais 15 foram na linha 560, que sai da Avenida Passarinho, no Monte das Oliveiras, e vai até o Terminal 2, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul. Já a linha 650, da empresa Global, que sai do Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, e vai até a plataforma da Matriz, no Centro, foi assaltada 14 vezes. Essas são as linhas mais assaltadas na cidade.



