Bosco Saraiva diz que deixará SSP até abril para disputar eleições

Manaus - Visando as eleições de 2018, o governador em exercício, Bosco Saraiva (Solidariedade), deve deixar o cargo de secretário estadual de Segurança Pública, até o dia 7 de abril. A afirmação foi feita na abertura do ano letivo da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) na manhã desta terça-feira (27). O evento foi realizado no auditório do órgão, localizado no Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus.

Bosco Saraiva ressaltou que, antes de qualquer coisa, a prioridade é cumprir seu trabalho à frente da SSP, seu foco principal, até o dia 30 de março. Apenas depois disso deve pensar em questões eleitorais.

“Vou deixar a secretaria porque vou disputar as eleições. Estou focado no que ainda preciso fazer e, posteriormente, me desincompatibilizo em razão do cumprimento da lei eleitoral. Só então vamos dar o passo seguinte, que vai tratar dos interesses políticos”, frisou.

O governador em exercício afirmou, durante seu discurso, o papel pedagógico que o TCE tem cumprido e que os gestores ainda carecem de orientação. “A escola de contas e uma ferramenta disponibilizada pelo TCE para o aprimoramento das contas públicas em todos os níveis. Os gestores ainda carecem de muita orientação, com relação aos procedimentos legais. Ela vem para evitar que gestores tenham problemas futuro com a prestação de contas”, afirmou Bosco Saraiva.

A abertura do ano letivo da ECP teve, ainda, uma palestra ministrada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Yedo Simões, que falou sobre as eleições de 2018. Ele voltou a falar sobre o processo de cadastro biométrico que será retomado a partir do dia 1 de março e que a expectativa é que pelo menos 93% do estado seja alcançado até o dia 9 de maio, prazo final para o cadastro.

O desembargador também frisou a importância da imprensa nas eleições. “A imprensa terá um papel essencial no processo eleitoral de 2018”, disse.

Programação



A programação da abertura foi dividida em três dias (terça-quarta-quinta) e terá palestras da superintendente da Controladoria Geral da União, Mona Liza Ruffeil, que abordará sobre a Lei de Acesso à Informação e Transparência; da secretária de Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Amazonas, Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães, que ministrará sobre a responsabilidade dos agentes públicos perante o TCU; do delegado da Polícia Federal, Pablo Oliveira, que falará do papel da PF no Combate à Corrupção; e dos conselheiros-substitutos do TCE-AM, Alípio Reis Firmo Filho e Luís Henrique Mendes, que falarão, respectivamente, sobre os desafios do Controle Externo e a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros.

O público alvo da maratona de abertura do ano letivo da ECP são todos os jurisdicionados que prestam contas ao TCE, sobretudo os responsáveis na produção dos relatórios, servidores públicos de novo geral, vereadores e secretários e etc.

