Reizo Castelo Branco se manifesta contra fake news sobre Sabino

Manaus - Após a divulgação de notícias falsas de que "o quadro clínico do deputado licenciado, Sabino Castelo Branco, seria irreversível por conta dos graves danos que foram causados após ele sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC)", na segunda-feira (26) e nesta terça-feira (27), o filho do deputado e vereador de Manaus, Reizo Castelo Branco, se manifestou sobre o assunto e desmentiu as 'fake news'.

Em declaração nesta terça, Reizo tratou as informações como 'falsas ' e que o estado de seu pai é estável. "Meu pai está bem e em recuperação. E, assim como acontece com todos os pacientes que sofreram um AVC, a recuperação é lenta. Mas ele está bem e os médicos nos garantem que ainda vamos ouvi-lo discursar", afirmou.

Também em seu programa de TV, Reizo Castelo Branco comentou acerca das notícias que eles chamou de mentirosas que divulgadas por blogs da cidade sobre estado de saúde de seu pai.

"Um verdadeiro ato de covardia e desrespeito com a família e amigos de Sabino que torcem por sua plena recuperação, por conta de grupos políticos que se incomodam e que apenas desejam gerar likes através de notícias falsas, mal intencionadas, criminosas e inconsequentes", comentou o Reizo, e acrecentou. "Sabino está voltando!"

Reizo tratou também como perseguição política e está trabalhando junto com sua equipe jurídica para localizar e punir os responsáveis pela divulgação das notícias. “Estamos reunidos com o nosso grupo jurídico para tomar as medidas legais contra essas notícias mentirosas. Não estão respeitando a privacidade do meu pai e da minha família. Isso é um ato covarde, de um grupo político que está se aproveitando do momento de fragilidade do meu pai, em ano eleitoral”, disparou.

Relembre o caso



O deputado federal está afastado desde o dia 13 de agosto de 2017, quando deu entrada às pressas no Hospital Samel, em Manaus, com o quadro de cefaleia súbita. O político fez exames e foi diagnosticado com hemorragia frontoparietal direita, sendo então submetido a duas intervenções cirúrgicas ainda na capital amazonense.



A transferência do politico para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ocorreu no dia 15 de agosto, e desde então ele segue internado na UTI Cardiológica, com quadro clínico e neurológico, de acordo com o documento, estável. As visitas ficaram restritas por determinação da equipe médica.

Os médicos que acompanham o deputado são coordenadas pelo professor doutor Roberto Kalil Filho, doutor Felix Hendrik Pahl e doutor Eduardo Mutarelli.

