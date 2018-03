Corrupção revolta população e destrói credibilidade da política no AM

População teme em novamente acreditar nos políticos do país, por conta do grande número de corrupções | Foto: Marcely Gomes

Manaus - A corrupção política no País é assunto em Manaus. Nas ruas da cidade, a população clama por melhorias em setores como a educação, saúde e economia local. Para Cintia Soares, 37, que atua vendendo sorvetes na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro da cidade, o maior problema gerado pela corrupção no país é na área financeira, isto porque há dois anos atuando como vendedora ela é a única que leva alguma renda para sustento da família.



“Meu marido está desempregado há dois anos, mesmo tempo que vendo sorvetes. Moramos com nossos três filhos, minha irmã, meu cunhado e meus dois sobrinhos. Além de mim, apenas meu cunhado trabalha fazendo corridas como Uber, mas ainda assim é pouco. Infelizmente sei que esta dificuldade de arrumar emprego existe, em decorrência da corrupção do nosso país, no meio político. Isso faz com que não surjam novas oportunidades de emprego, não melhora o salário mínimo e os políticos só trabalham em benefícios deles mesmos. O povo precisa acordar para isto, pois está todo mundo dormindo para esta situação", opinou.

Alexsandra Amorim | Foto: Marcely Gomes

A vendedora de roupas Alexsandra Amorim, 21, acredita que a solução para colocar um fim nos problemas políticos é a população estudar os candidatos que irão disputar essas eleições.



“Muitas pessoas se deixam levar na hora do voto apenas pelo que as pessoas dizem ou os próprios políticos discursam. Não procuram pesquisar se vale apena votar na pessoa ou reelegê-lo, e depois que ele está no poder e faz algum erro, ficam apenas reclamando. Isso não irá revolver nada. As pessoas precisam tomar consciência das coisas e abrir os olhos”, disse a vendedora.

Comentarista esportivo Cássio Cardoso | Foto: Marcely Gomes

Já para o comentarista esportivo Cássio Cardoso, 52, o que leva os políticos a se envolverem com corrupção é o próprio sistema político que obtém uma série de benefícios milionários que são pagos aos parlamentares sem necessidade alguma.



“Queria ver alguém se candidatar para ser um deputado tendo direito apenas de auxílio moradia, alimentação e transporte, contando com um salário inferior ao que é pago. Eles recebem milhões e a população não tem retorno. Pior, porque se não votarmos, a situação ficará ainda mais crítica”, declarou Cardoso.

O flanelinha Paulo Colares, 59, atua nas beiradas de ruas desde os 9 anos de idade, e em sua visão, não há solução alguma para o problema de corrupção no país, pois segundo ele não existem mais políticos honestos.

“Criei seis filhos trabalhando como camelô e flanelinha, tenho muito orgulho disso. E durante essas cinco décadas de vida, vi todo os tipos de políticos e por conta disso não confio e nem acredito em nenhum. Na época de campanha eles vêm aqui, apertam nossa mão e depois que viram as costas não somos mais nada para eles. Precisamos muito de políticos bons, mas isto não existe mais”, finalizou.

Operações e reações

Anões do Orçamento, Vampiros da Saúde, Zelotes, Lava Jato, Maus Caminhos. Esses são alguns exemplos de operações contra crimes políticos realizados nos últimos 30 anos no Brasil, e mesmo com a quantidade de investigações, quando menos se espera, surge um novo caso de desvio de recursos públicos no meio político. A situação é tão grave, que já desestimulou a população brasileira. Porém, uma pergunta segue sem respostas: “até quando isso irá ocorrer? ”.



Segundo o cientista político Carlos Santiago, a solução está nas mãos no eleitor, que pode fazer a diferença na hora de votar. De acordo com ele, na maioria das vezes, a população se dirige às urnas apenas pela obrigatoriedade e se esquece da responsabilidade social.

“Ao longo de duas décadas, a população presenciou um grande número de operações no país, que provam que somente as investigações dos ministérios públicos estaduais e federais com a ajuda da polícia não resolvem o problema da corrupção. Se não houver uma solução na raiz, irão surgir novos Anthonys Garotinhos, Pedros Cabrais e Jorginas Freitas. O eleitor precisa entender o valor do voto”, disse o cientista, completando que o modelo político do país também deve ser mudado, pois, na maioria das vezes os partidos são liderados por grandes empresários ou grupos familiares.

Na visão do deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), a corrupção “é inerente ao ser humano”, e que a única maneira de se combatê-la seria por meio de uma atitude realizada pela própria sociedade, que está acompanhando os casos de corrupção no país, mas não se envolve na política.

“Só reclamar não vai solucionar nada. A mudança só vai acontecer quando a sociedade mudar de postura e se envolver com a política. Caso contrário, irão surgir novos escândalos”, afirmou o deputado.

Cartilhas ajudam na transparência

Como uma espécie de “doutrinador”, Serafim lançou duas cartilhas direcionadas ao cidadão em que apresenta meios didáticos para que possa investigar os recursos públicos distribuídos a prefeituras e governos. Uma delas é a Cartilha da Transparência, que ensina de forma prática para a sociedade como acessar os portais da transparência e acompanhar a receita do Estado e municípios do Amazonas.

A segunda proposta, que foi lançada na semana passada, é a Cartilha do Fundeb. Ela tem como objetivo ensinar as pessoas como investigar os recursos federais da educação, que são repassados aos 68 municípios do Amazonas, sendo que 60% do valor é por direito para a folha de pagamento dos professores, e os 40% restantes para os investimentos em escolas e demais profissionais da educação.

A medida educativa é ainda mais reforçada diante do cenário que os professores amazonenses enfrentam, pois, eles estão há quatro anos sem receber abono salarial.