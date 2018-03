Governo do AM não banca despesa com ambulâncias, diz Serafim Corrêa

Deputado Serafim Corrêa | Foto: Assessoria

Manaus -O deputado Serafim Corrêa (PSB) falou sobre a necessidade de reaver o convênio que beneficia o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) entre os governos Federal e Estadual que, além de não bancar despesas com as prefeituras, atualmente está precário e precisa de novas unidades.



“O Samu é um serviço muito importante e está no país inteiro. O Governo Federal dá assistência e assume a manutenção de 50%. Já os outros 50% são divididos entre o estado e municípios. No Amazonas, teve uma excepcionalidade. Quando eu era prefeito de Manaus (2005-2008), no momento de assinar o convênio com o Governo Federal, o então governador do Amazonas disse que não assinaria o documento e que não disponibilizaria nenhum centavo para o Samu, um serviço que é para o município. Então, o ex-ministro da Saúde, Saraiva Felipe, fez um apelo para que a prefeitura cobrisse os outros 50%. É assim até hoje”, explicou o deputado.

Na última sexta-feira (2), o presidente Michel Temer anunciou a entrega de 300 ambulâncias em 219 municípios brasileiros, em cerimônia realizada em Sorocaba (SP).

“O serviço do Samu passa por dificuldades com a falta de ambulâncias, porque muitas delas foram sucateadas com o uso. Manaus e o interior precisam de novas ambulâncias e esse convênio precisa ser revisto para que o Estado também participe. O SUS (Sistema Único de Saúde) e o Samu atendem a tudo e a todos”, defendeu Serafim.

Entramos em contato com as Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para saber se Manaus foi contemplada com as ambulâncias, mas até a publicação desta publicação, não houve resposta.





Leia mais:



Rede lança Júnior Brasil como pré-candidato ao governo do Amazonas



Extinção de varas federais em Tefé e Tabatinga gera debate na Aleam

MPC exige lista de acordo realizadas pela prefeitura de Coari