Tribunal de Justiça escolherá novos desembargadores no AM

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) fará na sessão do Pleno, marcada para esta terça-feira ( 13), escolha de mais dois novos membros para as vagas de desembargador, por meio de promoção pelos critérios de merecimento e antiguidade.



Sete magistrados se inscreveram para a vaga pelo critério de merecimento: Onilza Gerth, Joana Meirelles, Henrique Veiga, Cleonice Trigueiro, Abraham Campos Filho, Adalberto Carim, Simone Laurent.



Para a vaga de desembargador pelo critério de antiguidade, quatro se inscreveram: Elci Simões, Onilza Gerth, Joana Meirelles e Cleonice Trigueiro.

Estas serão as duas das três vagas que faltam para completar a composição do Tribunal Pleno, conforme determina a Lei Complementar nº 126, de 7 de novembro de 2013, que alterou a quantidade de desembargadores da Corte estadual de 19 para 26 magistrados.



Com isso, ficará faltando somente o preenchimento da vaga de desembargador destinada ao quinto constitucional, para a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas, ainda sem data definida para a publicação do edital.

Também na sessão do Pleno desta terça ocorrerá a escolha de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nas classes Advogados e Magistrados, além da promoção para o cargo de juiz auxiliar de Entrância Final pelos critérios de merecimento e antiguidade.

