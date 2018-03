Presidente do Tjam autoriza OAB Amazonas a escolher desembargador

Manaus - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, oficializou nesta quarta-feira (14), a autorização para a escolha de mais um desembargador. O documento oficial trata do quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Amazonas, e foi entregue ao presidente da OAB-AM, Marco Aurélio Choy.

De acordo com Choy, o estatuto da advocacia, informa que o conselho seccional da OAB deve indicar seis nomes ao Tribunal de Justiça, para ser escolhido pelos desembargadores. "Existe uma tradição nossa, de tornar esse processo democrático, onde todos os advogados votam para escolher os nomes desta lista sêxtupla", explicou o advogado.

Ainda segundo o presidente a OAB-AM, um edital deve ser publicado para que seja realizado o chamamento dos interessados em concorrer a vaga. "A partir da comunicação recebida, vamos realizar uma reunião do conselho seccional, para que a forma de escolha seja de forma direta. Com o edital em mão, deve haver um período de 15 dias para os candidatos se inscrevam e depois mais 45 dias para período de campanha", disse Choy.

Para participar da eleição, o candidato além de advogado, deve ter no mínimo 35 anos e ter 10 anos de carreira. Após todos os tramites legais, o resultado do pleito deve ser divulgado até o fim do mês de maio. Após a escolha da lista sêxtupla, os nomes serão enviados aos desembargadores do Tribunal de Justiça para que um nome seja escolhido.

Depois dos nomes escolhidos pelos desembargadores, vai caber ao governador do Estado decidir quem deve ocupar o cargo de desembargador.





