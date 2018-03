ALEAM tem segunda semana consecutiva sem votação de projetos

| Foto: Divulgação

Manaus - O troca-troca de partido, patrocinado pela janela partidária, que se estende por todo este mês, tem deixado os bastidores da política em polvorosa e refletindo na ausência de deputados estaduais nas sessões legislativas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Ontem, onze dos 24 deputados estavam ausentes do plenário, o que forçou o adiamento da pauta de votações por falta de quórum pela segunda semana consecutiva.

Presidindo a sessão em exercício, o deputado Belarmino Lins contemporizou a questão, afirmando que a agenda parlamentar não se restringe apenas ao plenário e, garantiu que todos estarão presentes nas votações das próximas semanas.

Lins destacou, ainda, que tanto o presidente da casa quanto o vice-presidente, David Almeida (sem partido) e Abdala Fraxe (Podemos), respectivamente, estavam em compromissos parlamentares externos em Brasília e, outros deputados participavam de um evento da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc).

“Isso justifica as ausências desta quinta, mas todos estarão presentes na sessão da próxima quarta-feira, quando será votada uma extensa pauta de matérias”, disse.

Lins, no entanto, não revelou a agenda de David Almeida e a comitiva de deputados em Brasília. Entretanto, uma foto divulgada ontem em sites locais de notícias mostra o presidente da Assembleia, na companhia de Abdala e ainda os deputados Francisco Souza e Orlando Cidade, ambos do Podemos, com a presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu, em Brasília, onde David recebeu o convite formal para se filiar no Podemos.

Na esteira das mudanças de partidos, inseridas pela janela partidária, o deputado Belarmino aproveitou para informar que também vai se desfiliar de sua legenda, o Pros, nos próximos dias e, que até o fechamento desse prazo dado pela Legislação Eleitoral vai anunciar em qual sigla vai se filiar. Ele estava no Pros desde 2016 e, com sua saída e do deputado Sidney Leite, a legenda fica sem representação na casa.

Pronunciamentos

Diante de um plenário esvaziado e, sem muito assunto para debater, os deputados presentes aproveitaram a tribuna para falar de amenidades e relatar suas agendas parlamentares no cotidiano. O deputado Josué Neto (PSD), por exemplo, informou que o município de Presidente Figueiredo vai ganhar uma unidade da Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati).

“Hoje a Unati já está em quatro municípios do Amazonas, que são Manaus, Manacapuru, Maués e Iranduba, e agora uma nova unidade será instalada em Presidente Figueiredo para também ajudar a melhorar a qualidade de vida da população que mora ali naquele município”, disse.

Já o deputado Adjuto Afonso (PDT) disse ter participado, na última quarta-feira, da assinatura de um Protocolo de Intenções firmado entre o Banco da Amazônia e o governo do Estado, cuja medida vai disponibilizar mais de R$ 1 bilhão a ser aplicado, em sua maioria, no setor primário do Estado do Amazonas.

Em seu pronunciamento, o deputado ressaltou que o ato representa a união de esforços entre a entidade e o governo pela promoção do desenvolvimento sustentável do Estado a partir do incentivo às cadeias produtivas locais, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

“Esse protocolo é o Basa dizendo ao governo, aos pecuaristas e agricultores que tem recurso para investimento. Quero agradecer ao presidente Marivaldo Melo, que é amazonense, e tem a sensibilidade de trazer esses recursos para aplicar no setor primário”, destacou.

Também na tribuna, o deputado Platiny Soares (PSL) defendeu a convocação do governador Amazonino Mendes (PDT) e do vice-governador e secretário de Estado da Segurança Pública, Bosco Saraiva, para prestarem esclarecimentos à Aleam. O parlamentar afirma que há a falta de diálogo com as categorias de servidores estaduais e silêncio diante dos expedientes encaminhados pelo Poder Legislativo ao governo.

“O governo, da mesma forma que tem que respeitar as categorias, tem a obrigação de responder a esta casa legislativa que o fiscaliza”, disse.

O líder do PSL lembrou que a Assembleia está sendo provocada para impedir os conflitos, mas não existe discussão entre Executivo e servidores pela ausência do governo às convocações da Aleam.