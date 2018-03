Vanessa Grazziotin media seminário sobre assédio em Manaus

A atividade faz parte do projeto Pauta Feminina, idealizado no Senado Federal, onde Vanessa desempenha, desde 2013, o papel de Procuradora Especial da Mulher. | Foto: Reprodução

Manaus - Nesta sexta-feira, dia 16 de março, a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) irá mediar encontro para discutir o tema “Assédio Moral e Assédio Sexual: suas consequências na vida da mulher”, às 14h, no Auditório do Ministério Público do Trabalho.



A atividade faz parte do projeto Pauta Feminina, idealizado no Senado Federal, onde Vanessa desempenha, desde 2013, o papel de Procuradora Especial da Mulher.

Em Brasília, a senadora já realizou mais de cinquenta edições do projeto. Em março, como parte da programação em torno do Março Mulheres, mês de mobilização feminina criado em torno do Dia Internacional da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher fará duas edições fora do Congresso Nacional, a de Manaus, será a 52ª e a de em Ceilândia-DF, dia 22 de março, a 53ª.

“É a primeira vez que a Pauta Feminina é realizada fora do recinto do Senado. Escolhemos um tema caro às mulheres, que atrairá um grande público: o assédio, em duas de suas formas mais agoniantes para a mulher, a do assédio sexual e a do assédio moral. Trata-se de um tema de interesse não só das mulheres, mas também de interesse dos homens, no eu diz respeito ao assédio sexual, precisam se reeducar, para reprocessar a informação da cultura do machismo em que foram formados”, diz Vanessa.

Estarão presentes, em Manaus, para a discussão do tema: Gláucia Soares, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-AM; Isis Tavares, presidente da Central de Trabalhadores do Brasil; Laíde Barros, coordenadora Estadual da União Brasileira de Mulheres (UBM-AM); Fabíola Bessa, procuradora do Ministério Público do Trabalho(MPT/AM); Dora Brasil, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM-AM) e Ben-Hur Viza, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

O Juiz Ben-Hur Viza, idealizador e um dos coordenadores do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Distrito Federal, inaugurado em 2012, foi a primeira pessoa condecorada com a Medalha Mietta Santiago, honraria criada pela Câmara dos Deputados, em 2017, e cujo nome homenageia a escritora e advogada mineira Maria Ernestina Carneiro Santiago de Souza (1903-1995).

Uma das “sufragistas brasileiras” – mulheres que lutaram pelo direito de votar e de ser votadas –, Mietta inspirou o poeta Carlos Drummond de Andrade a escrever um poema, louvando sua luta.

