Superintendente da Sudam mobiliza deputados contra fim de incentivos

Com a palavra, Paulo Roberto Correia, Superintendente da SUDAM | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Em campanha pelo Estado do Amazonas para mobilizar parlamentares federais sobre os prejuízos que o fim do prazo dos incentivos fiscais ao Polo Industrial de Manaus (PIM), concedidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) irá causar, caso não seja renovado até 31 de dezembro deste ano, o superintendente, Paulo Roberto Correia, aponta os desafios para superar a crise econômica e articulações em favor dos benefícios fiscais da indústria e comércio.



EM TEMPO – Quais as consequências de não haver prorrogação desses incentivos fiscais para o Estado do Amazonas?

Paulo Roberto Correia – O resultado do fim dos incentivos fiscais é trágico. Apenas com os incentivos fiscais da Sudam, no ano passado, o Amazonas atingiu a marca de mais de R$ 1 bilhão. E, sem esse incentivo renovado, com certeza, muitas empresas irão sair do Estado. Em 2017, por exemplo, somente uma empresa alcançou um incentivo estimado em R$ 40 milhões. Se essa empresa está no PIM, por um período de dez anos, ela chega a atingir R$ 500 milhões em incentivos. Com esse auxílio, ela é capaz de ampliar a modernização e possibilitar a criação de novos empregos.

EM TEMPO – E o que depende para que esses incentivos sejam prorrogados?



PR- Depende da decisão do governo federal e do Ministério da Fazenda. Começamos este processo de mobilização com uma articulação com os parlamentares das bancadas federais, que atuam nos nove Estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão). Aliado a isso, iniciei a visita pelo Estado do Amazonas, maior de todos e, em seguida, seguirei para o Pará e Mato Grosso.

Ainda não entrei em contato com todos os oito deputados federais do Amazonas, mas pretendo falar com todos, com o objetivo de fazer pressão política para que o governo federal se sensibilize sobre este assunto, que motiva o desenvolvimento local.

EM TEMPO – E o que prevê a legislação específica sobre esses incentivos fiscais da Sudam?



PR - Nosso trabalho está sendo realizado, a fim de estender a prorrogação dos incentivos fiscais por mais 5 anos, período máximo que a Lei Orçamentária Anual (LOA) pode estender este tipo de benefício às empresas. Isso é importante para o Amazonas, porque concentra 50% de todos os projetos de incentivo.

Somente no Estado, há 386 industrias beneficiadas e 1.178 projetos de incentivo. Sendo que, junto ao Mato Grosso e Pará, se chega a um total de 80% em iniciativas, que auxiliam o desenvolvimento. Como a Sudam tem duas sedes, uma no Pará e outra em Brasília, fica estratégico a ação de vistoriar os projetos implantados “in loco”, com o auxílio dos técnicos da região. Além disso, a gente conta também com um bom relacionamento com todos os órgãos federais e estaduais.

EM TEMPO – Ao assumir o comando da Sudam em 2015, o senhor afirmou ter um desafio orçamentário em Manaus. Esta ainda é a realidade do órgão?



PR - Nosso orçamento vem sendo bloqueado de 30% a 40% anualmente. Em 2015, nosso orçamento era de R$ 20 milhões e para 2018 é de R$ 250 milhões. Mas, mesmo com toda essa elevação no orçamento, nossos recursos têm sido bastante reduzidos, ano após ano. Esse bloqueio é feito pelo Ministério do Planejamento e a explicação para isso é a falta de recursos do próprio governo.

Na prática, essa redução impacta negativamente nos projetos que poderiam ser desenvolvidos. E, também em convênio que poderiam ser firmados com as indicações dos parlamentares. E, por mais que façamos estudos para ampliar o desenvolvimento, ainda precisamos de mais recursos para investimento.

EM TEMPO – Há dificuldades na fiscalização dos projetos de incentivo na Amazônia Legal?

PR – Referindo-se a projetos de incentivos, não temos problemas, porque temos consultores que já possuem conhecimento das atividades de fiscalização. Mas, encontramos algumas dificuldades em cidades do interior, porque em muitas prefeituras não há profissionais habilitados. Dependendo da problemática, quando a gente percebe uma dificuldade na execução de projetos, por exemplo, enviamos nossa equipe de engenheiros para dar suporte ao que for necessário.

Quando isso não acontece, o próprio Estado ou município envia os próprios representantes a uma de nossas sedes. E, para facilitar as conexões criamos e vamos lançar, em breve, o Sistema de Incentivo Fiscal (SIN). Uma plataforma que exclui o uso de papel e permite, que todos procedimentos sejam realizados por meio da internet. No momento, ele já está em funcionamento e estamos fazendo as devidas correções.