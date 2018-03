Governo federal investigará ameaça à Zona Franca de Manaus

Manaus - O governo federal assumiu a missão de investigar e avaliar os impactos do sistema de isenção tributária adotado pelo Paraguai sobre a economia brasileira, inclusive a Zona Franca de Manaus (ZFM). O modelo de desenvolvimento é visto com desconfiança, já que centenas de empresas estão deixando o Brasil para investir no país vizinho.

“A nossa voz foi ouvida”, disse o senador Eduardo Braga (MDB/AM) após uma reunião com chanceler Aloysio Nunes, no fim da manhã desta quarta-feira (21), no Ministério das Relações Exteriores. “O Itamaraty vai aprofundar essa questão. O Brasil passará, agora, a olhar o assunto com uma nova perspectiva”, completou.

Técnicos da pasta devem reunir estudos, com a contribuição de outros ministérios, e preparar a viagem da comissão externa do Senado – criada por sugestão do parlamentar amazonense – até o Paraguai. “Será feita uma visita de conhecimento e instrução sobre aquilo que identificamos ser preocupante com relação à Zona Franca de Maquila, como também é conhecido esse sistema de isenção tributária”, explicou Eduardo Braga.

Concorrência agressiva

O país vizinho tem atraído centenas de indústrias, antes instaladas no Brasil, graças à Lei de Maquila. Ela garante, entre outros benefícios, a não cobrança de impostos na importação de máquinas e matéria-prima para as empresas que decidirem fabricar em território paraguaio. Além disso, ela exige somente o pagamento de 1% do valor agregado para a exportação.

A legislação trabalhista mais flexível, com encargos sociais 35% mais em conta, e a energia elétrica, quase 50% mais barata, redobram ainda a capacidade atrativa do Paraguai sobre investidores, especialmente os brasileiros.

De acordo com o senador, essa configuração afeta a Zona Franca de Manaus e os estados que estão praticamente ao lado do país, como Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Juntos, eles representam 60% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

“Quando a nossa zona franca vende para países do Mercosul, nós temos que cumprir uma série de contrapartidas que oneram o produto. Mas o Brasil não está se protegendo”, afirmou Eduardo Braga.

