Dados mostram crescimento no número de eleitores idosos no Amazonas

Manaus - Estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que no Amazonas, a população de idosos é de 105.377 pessoas, com faixa etária entre 70 e 90 anos. Como a projeção do órgão é a de que este quantitativo cresça a cada ano, surge a necessidade de convencer esse eleitorado a irem às urnas votar.

Isso porque este número pode ser decisivo para o pleito governamental, que começa a se configurar a partir de agora, com as pré-candidaturas de Wilson Lima (PSC) e possivelmente o governador Amazonino Mendes (PDT).

Leia também: Governo federal investigará ameaça à Zona Franca de Manaus

De acordo com o levantamento, essa população deve ter ainda um crescimento médio de 5,2% para o próximo pleito, em 2020. “Do Censo de 2010 à projeção realizada para este ano, houve um crescimento médio de 2,3% ao ano. E de 2018 para 2019, a estimativa é que cresça 5%”, explicou o supervisor de disseminação de informação do IBGE, Adjalma Nogueira. Com esta linha de crescimento, o órgão projeta que na próxima eleição, em 2020, a população de idosos seja de 116.355.



Nessa perspectiva de crescimento, nos próximos pleitos, o IBGE estima um avanço gradativo dentro desta faixa etária de 70 a 90 anos. Conforme a projeção realizada pelo órgão, é possível ver que o Amazonas poderá alcançar o quantitativo de 129.764 idosos em 2022; 145.451 em 2024; 162.855 em 2026; 182.033 em 2028 e 203.435 em 2030.

Número de idosos entre 70 e 90 anos chega a 105.377 mil | Foto: José Augusto Oliveira

Para Adjalma, o aumento no número de idosos está relacionado com fatores diversos. “Primeiro que ele é resultado do crescimento populacional e está ligado à melhoria da qualidade de vida da população. Com o acesso à melhores condições de vida, as pessoas certamente vão alongar a sua existência, diminuindo assim a mortalidade e aumentando a expectativa de vida”, disse. Além disso, ele aponta que embora o Estado tenha uma população jovem, o número de idosos irá crescer numa escala maior nos próximos anos.



Eleitorado nas urnas, conforme os dados do Cadastro Nacional de Eleitores, inserida no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de um total de mais de dois milhões de eleitores amazonenses, 72.101 mil estão dentro da faixa entre 70 a 79 anos, sendo 35.481 homens e 36.610 mulheres.

Os candidatos ao Governo do Estado que já lançaram sua candidatura devem estar de olho nesse número | Foto: Márcio Melo

Na capital amazonense, são 27.116 idosos, sendo 11.854 homens e 15.262 mulheres. Já com idade superior a 79 anos, são 4.437 idosos, 1.838 homens e 2.599 mulheres. Um dado que chama atenção na página é que 746 eleitores, com idade a partir dos 70 anos, justificaram o voto, mesmo sem ter esta obrigação perante à Justiça Eleitoral, na eleição de 2016.



Leia mais: Arthur defende valorização da Amazônia, em Porto Velho

STF julga pedido de habeas corpus de Lula nesta quinta-feira

STF decide que Lula não pode ser preso até julgamento de habeas corpus