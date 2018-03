Senadores e deputados debatem efeitos da medida de P&D no Amazonas

| Foto: Divulgação



Manaus - Os deputados federais Pauderney Avelino (DEM) e Silas Câmara (PRB) e os senadores Omar Aziz (PSD) e Vanessa Grazziontin (PCdoB) debateram os efeitos da Medida Provisória nº 810/2017, em audiência pública realizada nesta terça-feira (27), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A MP permite investimentos por parte das empresas que usufruem dos benefícios fiscais do setor de informática na Zona Franca de Manaus.



A lei exige que 5% do lucro das empresas devem ser aplicados em pesquisas e desenvolvimento de tecnologia.

“O que aconteceu é que nos últimos anos houve problemas das duas partes. As empresas não investiram o percentual que a lei exigia, e por outro lado o Estado brasileiro por meio do Ministério de Ciência e Tecnologia ou por intermédio da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que demorava muito na análise dos relatórios e prestação de contas e isso gerou um passivo muito grande parado. Agora, a Medida Provisória tem como objetivo viabilizar o reinvestimento em tecnologia”, enfatizou a senadora Vanessa Grazziotin.



Zona Franca de Manaus

A senadora ressaltou, ainda, que os investimentos são importantes principalmente nas instituições públicas de ensino e pesquisa da região Amazônica e que a aprovação da MP garantiria que os recursos seriam aplicados em benefício da pesquisa na Zona Franca de Manaus.

Omar Aziz afirmou que o que estava sendo discutido ali era uma Medida Provisória que tratava das glosas, ou seja, empresas que não puderam pagar por falta de prestação de contas decorrente da análise incorreta da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e, por isso, tiveram seus recursos estornados.

“Além do reinvestimento dessas glosas, vamos discutir um novo foco do termo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Isso vai ser feito através da medida provisória. A área da informática é dinâmica e por isso precisamos aproveitar o momento para fazer mudanças que se adequem à nova realidade”, completou.

Também presente na audiência, o superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa, Marcelo Pereira, disse que, em relação à P&D, há muito senso comum envolvido e esclareceu que a verba do termo é um recurso privado ao qual a Suframa só tem acesso no ano subsequente.

“A Suframa só tem acesso aos investimentos realizados para outras empresas no dia 31 de julho do ano seguinte, por meio do Relatório Demonstrativo Anual (RDA). Só a partir daí toma-se conhecimento do que foi investido e passa a opinar sobre o investimento”, explicou.

Apesar de ter convocado a audiência, o deputado David Almeida não compareceu ao evento por estar cumprindo agenda parlamentar externa. Em seu lugar estava o vice-presidente da casa, Abdala Fraxe (Podemos).

Nicolau fica

Contrariando informação que circulou na semana passada, o deputado estadual Ricardo Nicolau afirmou que não vai trocar o seu partido, o PSD, por outro por ocasião da janela partidária. O parlamentar está filiado ao partido desde 2011 e garantiu que não possui motivos para deixar a legenda.

“Sinto-me à vontade em continuar em um partido que respeita seus filiados, até mesmo quando temos posições políticas contrárias e que sempre são respeitadas. Nunca fui cobrado em absolutamente nada”, afirmou.

O deputado também falou sobre sua relação com o diretório estadual do PSD do Amazonas e o presidente da sigla, senador Omar Aziz. “Tenho um bom relacionamento com o senador Omar Aziz e com os demais membros do partido. Portanto, vou continuar no PSD”, finalizou