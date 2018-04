Jovens de olho no Legislativo no AM

Manaus - Eles têm menos de 30 anos, nunca disputaram uma eleição, mas já ensaiam candidaturas para o pleito de outubro em partidos que ainda não possuem representatividade local nos Legislativos estadual e federal.

Filho do ex-deputado estadual Wallace Souza, Willace Souza, 23, vê em seu partido, o Avante, a porta para se eleger deputado federal. Para isso, ele vem trabalhando há alguns anos essa candidatura de forma a alcançar uma média de 50 mil votos e poder se eleger entre os oito deputados federais que compõem a bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados.

Willace informa que decidiu disputar uma vaga de deputado federal para não captar votos do tio, Carlos Souza (PSDB), que segundo ele, será candidato a deputado estadual. Ele explica que desde os 15 anos de idade sempre percorreu os mesmos redutos em que o pai era conhecido, como os bairros Coroado, Jorge Teixeira e São José, todos da Zona Leste.

“Decidi me tornar pré-candidato porque as pessoas contestam muito a minha família, mas desde jovem estudo sobre política e quero apresentar minhas ideias ao eleitorado. As pessoas não esquecem a ajuda que meu pai deu, enquanto estava vivo”, comentou. Entre os pilares para o plano de campanha dele, estão a reforma tributária e redução de benefícios ao Judiciário.

Ele, que tem intensificado visitas a várias comunidades há 3 anos, informa que manterá a rotina também na região metropolitana, seja de carro ou barco.

Outro jovem candidato, Júlio Lins, 20, vislumbra uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Ele, que já liderou mobilização em favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016 e o ato Fora, Melo!, em 2017, ambos na capital amazonense, ainda não definiu o partido ao qual vai se filiar, apesar de integrar o movimento Livres.

Uma das estratégias de campanha que ele tem utilizado para alavancar seu nome tem sido viagens ao interior, assim como aconteceu no período do Carnaval, em viagens que fez a municípios da região metropolitana, como Itapiranga e Itacoatiara.

Popularidade

Entre os nomes incertos na disputa, mas com popularidade entre os jovens está Michael Douglas Pinto, 21, do município de Manaquiri.

Ele adianta que no próximo dia 4 vai anunciar o partido ao qual irá se filiar.

“Recebi vários convites de legendas, mas posso optar pela minha candidatura somente na eleição de 2020. Caso decida ser candidato a deputado estadual, trabalho com uma base de 10 mil a 12 mil votos”, comentou. Para ele, tudo está nas mãos do grupo do qual ele participa no interior.

Já Tiago Carvalho, 20, ativista estudantil da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que recentemente foi eleito conselheiro universitário com recorde de votos na instituição, também não dá certeza de que será candidato para esta eleição.

Ele informa que tudo depende também de uma opinião do irmão dele, Lucas Carvalho, também envolvido com mobilizações estudantis. Juntos, eles já realizaram atos que reuniram de cem a 500 jovens. “Nós passamos muito tempo na Ufam e lutamos pelo avanço na educação”, citou.