Marcela Temer comprou casa de José Yunes, diz blog

Brasília - O Palácio do Planalto confirmou que a primeira-dama Marcela Temer comprou uma casa do advogado José Yunes, ex-assessor e amigo próximo do presidente Michel Temer. As informações são do blog de Andréia Sadi, do G1.



De acordo com o Planalto, em 2010 Temer fez uma doação de R$ 800 mil à primeira-dama e o dinheiro foi destinado à compra do imóvel, localizada no Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Ainda de acordo com os assessores, a residência, que está alugada, é registrada no imposto de renda de Marcela. . De acordo com o blog, Yunes foi questionado sobre a transição no depoimento à Polícia Federal na última semana, quando o advogado foi preso durante a Operação Skala, que investiga irregularidades no decreto dos portos.

No depoimento anterior, prestado em novembro de 2017, Yunes disse que o único negócio que ele havia feito com Temer havia sido feito há mais de 20 anos, quando vendeu uma sala comercial ao presidente, local onde funciona o seu escritório político.

Procurada, a defesa de Yunes confirmou a venda do imóvel e afirmou que o advogado "não omitiu" nenhuma informação.

José Yunes foi preso na quinta-feira (29) durante a Operação Skala, deflagrada pela Polícia Federal. A operação faz parte das medidas solicitadas pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge – e autorizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) – com o objetivo de coletar provas para o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer editou um decreto a fim de favorecer empresas portuárias em troca de propina. Temer nega.

Entre outra pessoas, a PF prendeu dois amigos de Temer – o advogado José Yunes e o ex-coronel João Baptista Lima Filho. Também foi preso o ex-ministro Wagner Rossi, um assessor dele, Milton Ortolan, e uma empresária do grupo Libra, do Rio de Janeiro.





