Vereador Elias Emanuel deixa Semasdh e retorna à Câmara

Manaus -À frente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) desde o ano passado, o vereador Elias Emanuel (PSDB) se prepara para deixar a pasta e retomar o mandato na Câmara Municipal de Manaus (CMM) na próxima semana. Em virtude disso, o primeiro suplente, vereador Dante (PSDB), deve encerrar suas atividades parlamentares na casa até amanhã.



O parlamentar, que foi presidente municipal do PSDB antes do atual líder, Marcos Rotta, assumir, avalia seu mandato de forma positiva e diz estar tranquilo em relação ao futuro. “Posso afirmar que cumprimos 70% do que nos foi demandado. Em relação ao futuro, estou tranquilo. Não pretendo deixar o PSDB e estou à disposição do prefeito e daquilo que for melhor para o partido e para Manaus”, disse.

De acordo com o vereador Elias Emanuel, ainda não há um nome definido para assumir a secretaria e cabe ao prefeito esta definição. Quanto a uma possível candidatura, ele foi pontual. “Até o fim da semana vou definir este assunto”, finalizou.

Janela partidária

Ainda dentro do prazo para desfiliação partidária, o vereador Plínio Valério (PSDB) aponta que há possibilidade dele ficar no partido tucano, mas tudo vai depender da reunião que terá com o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB). Ele que já havia sinalizado a mudança de legenda confirmou que o futuro político será anunciado nesta sexta-feira (6).

“Essa conversa vai definir tudo. Ele afirma que tem planos para mim e quero ouvi-los, além de conversar sobre a minha carta de anuência”, explicou.

Plínio ressalta, entretanto, que está dialogando com o seu plano “B”, o partido Avante, legenda, onde tem a garantia de que poderá disputar uma vaga ao Senado Federal. “Meu contato com o Avante já está fechado. Se eu sair do PSDB, é para lá que vou”, completou.

Dia Mundial do Autismo

Celebrado no dia 2 de abril, os parlamentares usaram a tribuna para falar sobre o Dia Mundial de Autismo na sessão de ontem. O vereador Álvaro Campelo (PP), que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Autista (FPDA) da CMM, destacou a importância da divulgação da data devido à pouca informação sobre o assunto.

“Hoje milhares de pessoas convivem com autistas, que por falta de informação não têm um atendimento e atenção adequados. Os autistas precisam de atenção e respeito acima de tudo. Só quem tem uma criança ou jovem com autismo sabe a “via crucis” que fazem para que tenham um atendimento condizente”, disse.

A vereadora Professora Jacqueline (PHS) chamou a atenção para a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para atender esse público no município. “Em Manaus, apesar da inclusão que já se faz nas escolas, existem dificuldades em acomodar esse público com todos os tipos de deficiência com atendimento especial e específico. Precisamos de profissional específico para atender as peculiaridades. Hoje, muitas instituições filantrópicas trabalham de forma limitada. Não conseguem atender a demanda”, ressaltou.

Líder da prefeitura na casa, Joelson Silva (PSC) fez coro à parlamentar e também defendeu políticas públicas para o segmento. “Fazemos uma reflexão para que em nível de futuro possamos ter mais políticas públicas voltadas para pessoas especiais com a síndrome. Precisamos pensar em educação, saúde e inclusão social. Ainda há exclusão”, afirmou.