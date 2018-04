Vereador Wallace Oliveira denuncia insegurança no CSU do Parque 10

| Foto: divulgação

Manaus - Durante pronunciamento nesta terça-feira (3), o vereador Wallace Oliveira (PODE) chamou atenção da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP/AM) para a falta de segurança e os casos de violência recorrentes no Centro Social Urbano (CSU) do bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.



“Quero trazer à nossa preocupação sobre os lamentáveis fatos ocorridos, que, infelizmente, já se tornaram rotineiros dentro do Centro Social”, lamentou Wallace, ao acrescentar que o espaço está totalmente abandonado pelo setor de segurança.

“Quero fazer um apelo à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas que não espere acontecer uma tragédia ali para tomar as providências urgentes e cabíveis, a fim de garantir a plena segurança das pessoas”, disse.

Na ocasião, Wallace Oliveira propôs uma solução preventiva para restaurar a segurança e bem estar dos usuários do CSU do Parque Dez. “Temos que entender que é primordial trabalharmos com a prevenção. Precisamos olhar igualmente para aquele lugar de uma forma preventiva, estabelecendo uma condição de uma ronda policial constante. A situação está extremamente delicada, por isso, necessitamos de uma ação rápida e efetiva do Poder Público para terminar com a falta de segurança e paz no CSU do Parque Dez”, concluiu.