Professores ocupam Aleam em audiência sem secretário da educação

Cerca de 450 servidores da rede estadual de educação, que lotaram a galeria e o plenário da Aleam para aguardar o secretário. | Foto: Divulgação/Aleam

Manaus - O secretário de educação do Estado, Lourenço Braga, não compareceu à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na sessão desta terça-feira (3), para prestar esclarecimentos sobre a proposta do governo em relação às reivindicações da categoria, que solicita reajuste salarial de 35%.



A convocatória foi solicitada pelo deputado José Ricardo (PT) na última quarta-feira (28). O convite motivou a ida de, cerca de 450 servidores da rede estadual de educação, que lotaram a galeria e o plenário da Aleam para aguardar o secretário. Do lado de fora, manifestantes e centrais sindicais protestavam.

A ausência do secretário frustrou parlamentares e servidores que enxergavam a ocasião como a oportunidade de criar um canal de diálogo para a negociação da greve, que já dura duas semanas e paralisou as atividades escolares em todo o Estado. O representante do governo, foi o secretário executivo da pasta, Marcelo Campbell, que justificou à ausência de Lourenço Braga, ao clima de insegurança e hostilidade, criado em torno da vinda dele.

De acordo com Campbell, o reajuste de 14,57% proposto pelo governo fica acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e aguarda contraproposta do movimento grevista. “Com a proposta, ficaríamos 48% acima do limite da LRF. É possível haver diálogo, mas os sindicatos precisam apresentar uma contraproposta”, disse.

Para o presidente da Aleam, David Almeida (PSB), a ausência do secretário caracteriza crime de responsabilidade e uma nova convocatória deve ser feita. “No entanto, para não dizerem que queremos radicalizar, uma nova convocatória será marcada para esta quinta-feira (4). O requerimento já foi refeito, assinado por cinco membros da mesa e deferido”, contou.

Na tribuna, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) reforçou o apoio à greve dos professores. Segundo o parlamentar, há parâmetros legais que garantem um aumento salarial na proporção pedida pela classe, garantidos no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). “O Governo se diz impedido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porém, no site do FNDE há um tópico que explica que 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) devem ser usados para pagamento dos professores”, afirmou.

Professora em Parintins, Keyla Nogueira afirma que a classe deseja que o governo perceba que o reajuste de 35% é possível. “Diante de todos os números que foram apresentadas por deputados, fica esclarecido que é possível o reajuste na ordem que pedimos, falta apenas boa vontade do governador”, disse a grevista.

A professora destacou, ainda, que os servidores estão acampados em frente ao prédio da Seduc, na rua Waldomiro Lustoza, nº 250, bairro Japiim, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde devem permanecer pelo resto da semana, em repúdio à falta de respeito com a categoria. Ela garante que pais e alunos apoiam a mobilização e que o movimento se comprometeu em repor as aulas.

Opinião de parlamentares

Para o deputado Luiz Castro (Rede), esse é o momento de retratar uma injustiça com os professores, do ponto de vista legal. “Temos acesso aos dados de arrecadação estadual e sabemos que os números vêm em ascensão desde 2016, portanto, não há como alegar que falta dinheiro para pagar os professores”, disse. Sabá Reis (PR) também deu seu apoio à greve. No plenário, o deputado pediu que os professores não desistissem. “Não se desmobilizem. Se juntem. Mantenham a trincheira e até a vitória!”, exclamou.

O deputado Josué Neto (PSD) lembrou de leis aprovadas em 2013 e 2014, quando era presidente da casa, que garantiram aos professores aumento salarial escalonado e o pagamento de benefícios, como o vale alimentação. Segundo ele, as leis estão em vigor e só precisam ser cumpridas. “Nos anos de 2013 e 2014 eu era presidente desta casa e foram aprovadas, por unanimidade, as leis que garantiram benefícios aos professores. O que motiva essa greve é justamente a falta do cumprimento dessas leis, e os deputados desta casa aprovaram essa lei. Não houve votação contra salário nesta casa. Nós conseguimos, com 21 votos, aprovar essa lei e eu estou pedindo para que essas duas leis sejam respeitadas. Eu não sou contra e nem a favor de greve, eu defendo que essas leis sejam respeitadas”, disse.

Líder do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a deputada Alessandra Campelo sugeriu a elaboração de uma Lei do Escalonamento da Educação, caso o governo e a categoria entrem em acordo sobre o parcelamento da reposição atrasada dos últimos anos. Para ela, a única forma de garantir os pagamentos é por meio de uma lei específica para tratar sobre o tema. Ela alertou, ainda, sobre o uso político da categoria como massa de manobra. “Não se deixem ser usados, não se deixem ser massa de manobra de quem não os apoiou e que aparece agora como grande apoiador”, finalizou.

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino no Amazonas (Seduc-AM) ainda não se pronunciou sobre a assembleia convocada pelos professores na Aleam.