STF decide nesta quarta habeas corpus de Lula e Exército se pronuncia

Brasília - Sob intensa pressão nos últimos dias, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) pautou para esta quarta-feira, dia 4 de abril, a análise do Habeas Corpus (HC) apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mais do que definir o destino do líder petista, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro a 12 anos e 1 mês de prisão, o julgamento vem sendo tratado como fator determinante para o futuro das investigações de combate aos chamados crimes de colarinho-branco por ter potencial de rever a jurisprudência da Corte que permite a prisão após condenação em segunda instância.

O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, escreveu no Twitter que a Força "julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia". Segundo o general, que não citou o HC de Lula, o Exército se "mantém atento às suas missões institucionais".

Na véspera da sessão, representantes da Operação Lava Jato reforçaram as manifestações contra a revisão do entendimento firmado pelo Supremo em outubro de 2016. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, classificou o julgamento como um "dos mais importantes da história do Supremo".

Além de definir sobre a possível prisão do ex-presidente, o resultado dos votos dos 11 ministros poderá ter impacto na execução penal de pelo menos outros 20 condenados na segunda instância da Lava Jato. O tema divide a Corte.

No início da noite de terça-feira (3) houve atos em diversas cidades pela rejeição do HC e a favor da manutenção da atual regra. Eventos em defesa de Lula foram realizados ontem e estão previstos para esta quarta. O ex-presidente vai acompanhar o julgamento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), ao lado de aliados.

