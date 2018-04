Saiba o que pode acontecer após julgamento de habeas corpus de Lula

Manaus - O Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta quarta-feira (4), o pedido de habeas corpus, impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão da maioria dos ministros poderá definir se Lula deve ou não responder em liberdade o processo em que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, referente ao caso do triplex de Guarujá (SP).



Lula já teve a condenação confirmada em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre (RS), no entanto, a defesa recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um habeas corpus preventivo para evitar que o ex-presidente fosse preso e começasse o cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Os advogados de Lula, argumentam que a Constituição só prevê a execução da pena após esgotados os recursos em todas as instâncias da Justiça.

O Em Tempo conversou com o advogado e especialista em Direito Penal, João Paulo Martinelli, que esclareceu sobre alguns pontos do processo. “Inicialmente o que vai ser julgado hoje é o mérito do habeas corpus. Mas há uma dúvida de que algum ministro possa suscitar se o julgamento desse instrumento terá ou não uma repercussão maior. O que significa isso? Significa que o resultado desse julgamento específico para uma pessoa reflita a outras pessoas que estão na mesma situação do ex-presidente”, disse.

O que pode acontecer hoje?

De acordo com o advogado, se a decisão do STF for favorável ao habeas corpus, Lula não será preso e deverá responder em liberdade. "Pode ser que algum ministro, antes de começar o julgamento, questione aos demais se este caso compromete outros processos parecidos. Mas, se eles entenderem que a decisão não afetará os outros processos, então o julgamento se aplicará apenas a pessoa julgada, neste caso o do ex-presidente, e ele poderá responder em liberdade", disse.

Caso aceito?

Se for concedido o habeas corpus, o petista deverá recorrer da condenação em liberdade. "Caso os ministros do STF atendam ao pedido da defesa, Lula continua condenado na segunda instância, mas poderá aguarda os julgamentos definitivos dos STJ e STF em liberdade. Mas, isso não modifica a situação que o ex-presidente se encontra hoje", disse Martinelli.

Com rejeição, luta será preso?

Com a rejeição, Lula poderá ser preso, mas para isso acontecer existem outros trâmites até que seja efetivada a prisão. "Lula poderá ser preso caso o STF entenda que o condenado deve cumprir a pena durante o decorrer do processo. No entanto, para que isso aconteça o TRF-4 deverá ser comunicado da decisão dos ministros, e posterior a isso, o juiz de primeira instância, neste caso o juiz Sérgio Moro, receberá notificação do TRF-4. o que pode demorar uns dias para que isso aconteça. Acontecendo, o juiz Sérgio Moro deve expedir o mandado de prisão que será cumprido por um oficial de Justiça e pela Polícia Federal", concluiu.

Lula pode ser candidato à presidência?

"Nada interfere na decisão de segunda instância. Neste caso, o Tribunal Regional Eleitoral deverá declarar a inelegibilidade de Lula e ele não poderá concorrer ao cargo de presidente no pleito deste ano", afirmou o advogado.

Defesa

Para a defesa de Lula, a decisão não é vinculante, ou seja, não tem repercussão geral no judiciário. Os advogados afirmam que alguns ministros, como Gilmar Mendes, têm sinalizado mudanças de opinião sobre o tema e ainda expõem decisões monocráticas do STF que barraram execuções de pena após condenações de segundo grau.

Além do atual entendimento do Supremo, o TRF-4 também têm súmula que manda prender após condenação de segunda instância. Ao sentenciar Lula, os magistrados determinaram a prisão do ex-presidente assim que esgotados os recursos cabíveis naquele Tribunal.



