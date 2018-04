PSDB apresenta nomes fortes da política amazonense como novos filiados

Manaus - Durante encontro estadual na noite desta sexta-feira (6), o partido da Social Democracia Brasileira no Amazonas (PSDB-AM) apresentou os novos filiados que irão compor a base. O evento aconteceu no Auditório da Dulcila Festas e Convenções, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O partido se fortalece com a chegada da vereadora Therezinha Ruiz, da deputada federal Conceição Sampaio e Socorro Sampaio.

De acordo com o prefeito de Manaus e presidente de honra do PSDB no Amazonas, Arthur Virgílio, esse é um novo momento do partido. "Nós estamos crescendo, somos um partido forte, com militância presente e está preparado para concorrer as eleições com nomes de pesos dentro da cenário da política amazonense", explicou Arthur.

Ainda segundo o presidente de honra, o partido fica cada vez mais fortalecido. "Nós fazemos com felicidade e alegria, sem rancor. Temos que proteger Manaus e servir bem o Amazonas com segurança em cada passo que vamos dar durante as próximas eleições", finalizou ele.

Therezinha Ruiz deve ser candidata a deputada estadual nas próximas eleições pelo PSB | Foto: Marcelo Cadilhe

A vereadora Therezinha Ruiz explicou que o convite foi feito pelo prefeito de Manaus e veio para renovar e conseguir fazer política de forma correta.

"Eu já vinha nas duas últimas campanhas fazendo um trabalho junto com o PSDB e agora eu vi que era hora de mudar e vir pra esse partido maravilhoso. Tenho pretensão de vir como deputada estadual, mas isso ainda vai depender de várias reuniões e convenções", disse Ruiz.

Conceição e Socorro Sampaio ficaram emocionadas durante o discurso aos filiados e simpatizantes do partido presentes no encontro estadual.

"Eu tenho uma proximidade muito grande com o prefeito e receber o convite pra compor a banca e fortalecer essa base, que já tem grandes nomes, simplesmente é maravilhoso. Estou pronta para lutar e realizar um belo trabalho pelo PSDB", completou Socorro Sampaio.

