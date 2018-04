Veja vereadores em Manaus que querem ser deputados em 2019

Plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal de Manaus | Foto: Robervaldo Rocha

Manaus - Seguindo o exemplo dos vereadores Chico Preto (PMN) e Reizo Castelo Branco (PTB), que já assumiram as respectivas pré-candidaturas a deputado federal, o vereador João Luiz (PRB) anuncia nesta segunda-feira( 9)durante seu retorno à Câmara Municipal de Manaus (CMM), sua pré-candidatura a deputado estadual. Assim como ele, outros parlamentares também deverão disputar um assento na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), como Elias Emanuel (PSDB) e Joana Darc (PR).

Elias Emanuel

Elias Emanuel que se desincompatibilizou da função de secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) disse que colocou seu nome à disposição do PSDB e informa que irá realizar reuniões internas para traçar seu destino político no pleito. Para ele, é importante recompor as perdas da bancada do partido tucano, na Assembleia, pela ausência do deputado licenciado Frank Bi Garcia, que tornou-se prefeito de Parintins, em 2014, e Bosco Saraiva, que assumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública (SSP), em 2017, quando ainda não havia deixado a sigla, para integrar o SDD. “Vou aguardar as determinações do partido. Esta é uma discussão para até o dia da convenção. Mas, meu desejo trabalhar no estadual", acrescentou.

Joana D'arc

Ao justificar a possível candidato para deputada estadual, Joana Darc argumenta que é necessário ampliar o trabalho, já realizado na capital para todo o Estado. Sobre sua pré-candidatura, ele disse que já possui a aprovação do Partido da República e informa, que as pessoas na rua têm solicitado que ela dispute o pleito. “Vou definir isto este mês. Terei que tomar esta decisão com a minha família, equipe e com os apoiadores da causa animal”, salientou. Caso decida concorrer neste pleito, ela adianta que fará campanha à noite, já que o gabinete funciona das 8h às 18h.

Chico Preto

Mesmo não havendo uma formalização do assunto, a assessoria de comunicação do vereador Chico Preto confirmou a pré-candidatura dele e sinalizou, que estão sendo fechadas alianças para composição de uma chapa. Ao todo, o PMN já conta 38 pré-candidatos para disputa estadual e para federal, ainda estão em processo de diálogos.

Reizo Castelo Branco

A assessoria do vereador Reizo informou não haver uma data para oficialização de sua pré-candidatura.

João Luiz

Já no período de campanha eleitoral, João Luiz trabalhará no contraturno das atividades da CMM, para poder divulgar o próprio nome no pleito.

Leia mais:



Entenda como funcionará o financiamento das campanhas eleitorais no Amazonas

Bate boca entre David Almeida e Vicente Lopes agita sessão na Aleam

Coluna Política de 09/04/2018: As forças depois da janela fechada