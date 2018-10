Poeira no verão amazônico, com altíssimas possibilidades de tráfego, mesmo com o barro tomando toda a estrada. No inverno, atoleiros imensos, que triplicam o tempo de viagem em determinado trecho e tornam completamente inviável qualquer viagem entre dois lugares.

Alvo de inúmeras promessas de campanha, a BR-319, uma das mais importantes estradas do Brasil, ainda sofre com a falta de asfaltamento, impedindo não apenas a chegada mais veloz de mercadorias às outras regiões, mas também uma possibilidade ainda maior: a ligação definitiva entre a Amazônia - em cujo território cabem vários países europeus - e o país.

No imaginário do manauara e do amazonense, o nome Álvaro Maia está constantemente presente. Nascido em Humaitá, na região do Rio Madeira, Maia, que foi governador do Amazonas em três períodos e senador entre os anos de 1967 e 1969, empresta seu nome à rodovia, inaugurada pelo presidente Ernesto Geisel em 1976.

42 anos, no entanto, já se passaram desde que a rodovia foi inaugurada. Até setembro de 2018, a estrada está asfaltada de Manaus até a comunidade de Igapó-Açu, no sentido Norte-Sul, e de Porto Velho (RO) até a Vila de Realidade (AM), no sentido Sul-Norte. Entretanto, 405,7 quilômetros separam Amazonas e Roraima do restante do Brasil: "o trecho do meio", entre Igapó-Açu e Realidade.

No sentido Sul-Norte da BR-319, de Porto Velho (RO) até a Vila de Realidade, no Amazonas, a estrada tem asfalto - Foto: Janailton Falcão/Em Tempo

Nas eleições de 2018, o assunto mais comentado entre as propostas dos candidatos a governador do Amazonas foi justamente o asfaltamento da rodovia. A uma só voz, todos ressaltaram a importância da 319 para o desenvolvimento do Estado, incluindo o candidato Nindberg Barbosa (PSOL), o Berg da UGT. "A quem interessa que a rodovia fique fechada? Precisamos abrir a caixa-preta da BR-319", disse o candidato.

Há ainda quem embarque na onda da BR-319 e aproveite para fazer a rodovia de trampolim político, fazendo promessas que deveriam ter sido cumpridas há muito tempo. É o caso do deputado federal e candidato ao Senado, Alfredo Nascimento (PR). Em sua campanha eleitoral veiculada nos meios de comunicação, Nascimento promete usar sua influência política para ajudar no asfaltamento da rodovia. No entanto, o mesmo Alfredo foi ministro dos Transportes entre 2004 e 2011, e a dita "influência política" não apareceu em prol da rodovia.