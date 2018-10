D

esde que o homem consegue se lembrar da própria história, o objetivo de alcançar e ultrapassar as nuvens sempre esteve perto. Do 14-bis às missões Apollo. Da Torre de Babel ao topo do monte Everest. Atletas do paraquedismo vão mais longe: voar por quase cinco minutos no ar ainda se encaixa na parte mais calma do esporte.





O paraquedismo é um dos desportos de aventura que mais provoca adrenalina no praticante. O esporte é uma atividade radical que possibilita o conhecimento de sensações nunca antes sentidas.

No Amazonas, a prática é conduzida somente por Manaus, dividida em quatro escolas em funcionamento, sendo três oficiais. Com o passar dos anos, o esporte vem caindo no gosto dos amazonenses.