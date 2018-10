Uma mudança radical

A capitania outrora subordinada ao Grão-Pará se tornou província do Amazonas por lei imperial em 5 de setembro de 1850, porém só foi instalada em 1852. Com isso, a pequena Manaus começou a atrair expedições de pesquisadores que viam na Amazônia um lugar bucólico e repleto de riquezas naturais, como o casal de cientistas Louis e Elizabeth Agassiz, que chegaram à capital em 1866.

A Manaus vista pelo casal Agassiz não era, nem de longe, a cidade pujante que se conhece hoje. As ruas ainda eram alagadas. A capital da província se resumia aos bairros de São Vicente, Espírito Santo e da Imperatriz, que hoje compreendem toda a área do Centro de Manaus. O relato de Elizabeth Agassiz sobre a cidade é esperançoso.

"Que poderei dizer da cidade de Manaus? É uma pequena reunião de casas, a metade das quais parece prestes a cair em ruínas, e não se pode deixar de sorrir ao ver os castelos oscilantes decorados com o nome de edifícios públicos: Tesouraria, Câmara legislativa, Correios, Alfândega, Presidência. Entretanto a situação da cidade, na junção do rio Negro, do Amazonas e do Solimões, foi uma das mais felizes na escolha. Insignificante hoje, Manaus se tornará, sem dúvida, um grande centro de comércio e navegação".

A paisagem da capital só mudaria, definitivamente, a partir dos anos 1890, com a República já proclamada e a província transformada em Estado do Amazonas.

Antes parecida com uma pequena vila, sem saneamento básico, proliferação de doenças e sem planejamento urbano, Manaus passou a ter ares de uma cidade 'europeia' graças a ação do engenheiro militar Eduardo Gonçalves Ribeiro. Negro, maranhense, filho de uma ex-escrava, ele assumiu o governo pela primeira vez em 1891, sendo eleito, de fato, em 1892.

"Com o comércio da borracha, o Estado arrecadava muitos contos de réis a mais do que precisava para a manutenção de sua estrutura, o que fazia com que houvesse superávit. Ainda havia um plano de Taumaturgo de Azevedo de modernização da cidade. O Eduardo, então, observou esse plano, e como engenheiro militar, fez muito mais do que estava planejado”, conta Robério Braga.

É justo dizer que Manaus foi transformada pelo governador, porque a partir de 1892, a cidade virou um imenso canteiro de obras. A Avenida do Palácio e muitas outras ruas, como a Municipal, também foram abertas.

Construiu-se o Reservatório do Mocó, na Vila Municipal, que provia água saneada e tratada para toda a cidade, e o maior dos pontos turísticos da cidade, cujas obras estavam paradas desde 1884, foi erguido: o Teatro Amazonas, até hoje o cartão postal da cidade de Manaus e um dos teatros mais lindos do mundo. A cidade foi uma das primeiras do Brasil a ser dotada com energia elétrica.

“Se hoje nós achamos a Eduardo Ribeiro larga, a imagine em 1892! Em 23 de julho, quando Eduardo Ribeiro assumiu o governo, o Teatro Amazonas estava com dois metros e meio de alvenaria e o resto inexistente, com um telhado de zinco cobrindo os ferros importados. Três anos depois, o Teatro, o Reservatório do Mocó, o Palácio da Justiça e até o projeto do Palácio do Governo estavam prontos”, lembra Braga.

A mudança de Manaus, no entanto, não foi apenas no campo arquitetônico. Eduardo Ribeiro foi o primeiro a pensar, de fato, na educação feminina, com o Instituto Benjamin Constant. Além disso, trabalhou na organização financeira e tributária do Amazonas, evitando o contrabando e cobrando impostos. Com as melhorias sociais e econômicas e reconhecimento público, Eduardo Ribeiro atraiu o ódio das oligarquias políticas tradicionais, como as famílias Nery e Antony.

“A administração de Eduardo Ribeiro fez girar toda a atividade econômica de Manaus. Bares, hotéis, restaurantes e até lupanares, que, querendo ou não, faziam parte da vida europeia que se queria para a cidade. Herdando toda essa atividade econômica, a cidade conseguiu resistir até 1924, com o declínio da borracha. Por todas as melhorias que ele fez, e por ter enfrentado as oligarquias militares, ele foi morto. Estudei a vida dele por trinta anos. Não há nada que não me faça crer que ele não foi assassinado”, diz Robério Braga.

A oposição a Eduardo Ribeiro veio apenas da famílias. Nos anos seguintes, essas oligarquias do Amazonas fizeram de tudo para, após a morte do político, em 14 de janeiro de 1900, apagar o seu nome da História. No entanto, a própria História lhe fez justiça. Seu nome está inscrito em lugar de honra do Teatro Amazonas, e dá nome à avenida mais movimentada do Centro de Manaus. Suas obras pela cidade demonstram a excelência de uma administração visionária e cosmopolita.