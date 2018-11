AEROPORTO

No Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus, a dupla Odin e o analista tributário e condutor do agente canino, Roberto Cesarino é responsável por fazer a varredura nas bagagens de quem chega à capital amazonense ou quem pretende embarcar em um voo.

Com um faro apuradíssimo, o pastor alemão e seu condutor percorrem toda a área, indo até o depósito de bagagens revistar as malas.

“É muito comum encontrarmos algo em pessoas que estão nos bancos, aguardando para embarcar ou nas malas que estão no depósito”, conta Roberto. De acordo com ele, é mais comum prender mulheres tentando embarcar com drogas amarradas ao corpo.

Odin foi treinado no canil central da Receita Federal, localizado no Espírito Santo. Durante um ano e seis meses, ele recebe um treinamento intensivo de faro, após esse período, são formadas as duplas entre o cão e a pessoa que será seu companheiro.

No final do processo, as duplas são avaliadas e, se forem aprovadas, são encaminhadas aos centros de treinamento regionais. “Aqui nós reforçamos o faro dele principalmente para pegar cocaína, heroína, LSD, maconha e ecstasy”, salientou.

Semanalmente, a dupla faz apreensões de pacotes de drogas que podem passar despercebidos pelos scanners além de realizar operações na central dos correios. “Em cada apreensão pegamos entre 4kg e 5kg de entorpecente. A droga mais apreendida é a cocaína”, aponta.

O inspetor-chefe da Alfândega da Receita Federal no Amazonas, Eduardo Badaró Fernandes, destaca que desde a vinda do cão farejador como reforço na segurança do aeroporto, o número de apreensões de drogas quase que dobrou.

“A vinda do Odin para cá representou um avanço muito grande no número de apreensões, nossos números praticamente dobraram nesse último ano que ele esteve trabalhando conosco”, reforçou o inspetor-chefe, afirmando que a alfândega pretende adquirir mais um cão para atuar no aeroporto.