É verdade que bicarbonato de sódio pode curar a infecção urinária?

As infecções do trato urinário (ITU) estão entre as mais comuns e as mulheres de forma especial são as que mais contraem essa infecção.

De tão comum e recorrente todo mundo quer uma ajudinha caseira para tentar no mínimo aliviar o desconforto dessa infecção.

Infelizmente o uso indiscriminado de antibióticos está causando sérios problemas, pois estamos criando bactérias mais resistentes e assim dificultando os tratamentos que necessitam desse medicamento.

Muitas pessoas para evitarem a ida a um médico e também para evitar o uso de antibiótico acabam por procurarem soluções alternativas como o uso de bicarbonato de sódio.

Mas será que realmente ele funciona para acabar com a infecção urinária?

O que temos de informações a respeito

Se procurar na internet sobre os tratamentos caseiros para infecção urinária você encontrará muitas coisas, algumas talvez funcionem, mas muitas não.

Você encontrará que o bicarbonato de sódio realmente ajuda a combater a infecção urinária porque ele vai alterar o ph da sua urina e torná-la menos ácida e isso dificultaria a proliferação das bactérias e isso aliviará os sintomas.

Dá mesma forma que se procurar um pouco mais encontrará sites confiáveis como o healthline.com que é o maior site sobre o assunto de saúde do mundo em que afirmam que não há evidências científicas suficientes para afirmar que o bicarbonato de sódio vai acabar com a infecção do trato urinário.

Infelizmente a realidade é que não há comprovação suficiente para afirmar de forma categórica que o bicarbonato de sódio resolverá o problema da questão urinária.

Riscos e avisos

Quem deseja usar o bicarbonato de sódio para tratar a infecção urinária deve estar ciente dos riscos que corre.

O uso de forma incorreta pode fazer mal ao indivíduo chegando a ponto de parar no hospital para tratamento.

Uma dose segura para ser usada por um adulto seria de 1 colher de café de bicarbonato de sódio para 300 ml de água a cada três horas, mais do que isso talvez faça mal.

Um uso exagerado de bicarbonato de sódio pode causar:

-náuseas

-vômitos

-dor abdominal

-problemas estomacais

O que fazer então?

O correto é sempre procurar um médico para fazer exames e saber o que realmente está acontecendo e saber qual tipo de bactérias está presente.

Só o médico poderá prescrever medicação e evite fazer consumo de remédios por conta própria, isso pode até piorar as coisas.

Se você quer usar produtos naturais para aliviar os sintomas da infecção urinária e quem sabe até tratá-la invista em alguns chás seguros para a infecção urinária

O melhor é sempre a prevenção

Apesar de ser algo muito comum principalmente para as mulheres, é possível evitar essas infecções do trato urinário com algumas medidas simples, mas que farão toda a diferença.

Você deve sempre:

-Beber muita água, pois ela ajuda a expelir as bactérias da uretra da bexiga

-Urine com mais frequência, não espere para ir ao banheiro

-Urine sempre depois das relações sexuais

-Atenção com a higiene da região vaginal

-Cuidado ao se limpar depois de evacuar, limpando sempre de frente para trás com o papel higiênico

-Evite roupas apertadas

-Carboidratos, álcool, temperos fortes e cafeína pioram a situação

Quais são os sintomas da infecção urinária ?

Os sintomas da infecção urinária são bastante conhecidos, mas mesmo assim não deixe de procurar ajuda médica para confirmar o diagnóstico.

Os sintomas mais comuns:

-Necessidade de urinar com bastante frequência

-ardor ao urinar

-Pouca urina que é expelida

-dores na bexiga, nas costas e no baixo ventre

-Pode acontecer febre

-Em casos mais graves pode aparecer sangue na urina

