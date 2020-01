Emagrecimento reduz riscos de câncer, explica oncologista

Manaus - O início do ano é tempo de renovar as promessas e muitas pessoas reforçam nesse período o compromisso de emagrecer. O excesso de peso aumenta os riscos de câncer, e aproximadamente 30% de alguns tipos da doença estão relacionados à obesidade.

Ramon Andrade de Mello, médico oncologista , professor da disciplina de oncologia clínica da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e da Escola de Medicina da Universidade do Algarve (Portugal) orienta às pessoas interessadas em emagrecer de forma saudável a traçar uma estratégia com atividades físicas aliadas a uma alimentação equilibrada.

As pessoas devem evitar principalmente os alimentos processados e dar prioridade aos vegetais. Entre eles, o brócolis, que é rico em antioxidante e ajuda no emagrecimento. Já entre as frutas, a maçã colabora na digestão. A espirulina, um suplemento dietético obtido a partir de cianobactérias de algas da região da América Central, é outra sugestão do oncologista.

O oncologista lembra que a alimentação deve estar aliada a atividades físicas também. “É importante praticar exercícios pelo menos três vezes por semana, com 60 minutos por dia. Já a Sociedade Americana de Medicina Desportiva recomenda, por exemplo, atividades físicas de 160 minutos no mínimo, por semana, para evitar o sedentarismo”, orienta o professor da Unifesp.

Ramon de Mello reforça que quem perde peso reduz os riscos de desenvolver tumores cancerígenos. A obesidade elava o risco das pessoas desenvolverem a doença porque o tecido gorduroso aumenta a produção do hormônio estrogênio e pode estar relacionado com um estado inflamatório sistêmico no indivíduo. Nas mulheres, ele favorece o aparecimento de tumores na mama e endométrio. Além disso, câncer de esôfago, intestino, reto, rins e pâncreas podem ter relação direta com a obesidade.

Sobre Ramon Andrade de Mello

Oncologista clínico e professor adjunto de Cancerologia Clínica da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Ramon Andrade de Mello tem pós-doutorado em Pesquisa Clínica no Câncer de Pulmão no Royal Marsden NHS Foundation Trust (Inglaterra) e doutorado (PhD) em Oncologia Molecular pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (Portugal).

O oncologista é do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital 9 de Julho, em São Paulo, SP, e do Centro de Diagnóstico da Unimed Bauru, em Bauru (SP).

*Com informações da assessoria