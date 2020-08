Confira seis dicas para emagrecer e perder barriga

Acrescentar grãos na alimentação é uma excelente maneira de aumentar a saciedade | Foto: Divulgação

Dietas da 'moda' podem funcionar durante um tempo, mas em algum momento a pessoa pode ganhar todo o peso que perdeu, sendo necessário um emagrecimento saudável. A melhor fórmula é o combo: atividade física + reeducação alimentar. E para ajudar nos seus hábitos alimentares a especialista em nutrologia e terapia cognitiva Mariela Silveira, médica diretora do Kurotel, dá seis dicas para emagrecer com saúde e manter o peso:

1) Coma mais verde

Para comer menos você pode comer mais. Para aumentar a sensação de saciedade durante as refeições, é indicado que você coma as verdinhas como salada antes do prato principal (almoço ou jantar), sendo preferencialmente ingeridas três vezes ao dia podendo ser alface, ora-pro-nóbis, rúcula, azedinha, radite e dente-de-leão.

2) Foque nos grãos

Acrescentar grãos na alimentação é uma excelente maneira de aumentar a saciedade, baixar o índice glicêmico dos alimentos, melhorar o intestino e reduzir peso. Segundo estudos a adição de chia três vezes ao dias diminui até 10% da gordura corporal.

3) Eliminar bebidas industrializadas

Tire da sua alimentação bebidas calóricas como refrigerante ou néctar industrializado (confundido com suco). Evite também o álcool porque engorda e prejudica o funcionamento do fígado, faça você mesmo o seu suco da fruta e beba bastante água.

4) Tenha um sono de qualidade

O sono adequado ajuda a regular hormônios e neurotransmissores relacionados à fome. Regulando a forma que você come e o apetite. Ou seja, quem dorme melhor tem mais controle e se alimenta melhor.

5) Faça musculação

A peça chave do emagrecimento é a musculação. Fazer exercícios aeróbicos, como caminhadas ou esteiras, são válidos para garantir condicionamento cardíaco e pulmonar, mas com a musculação o metabolismo fica ativado por muito mais tempo sendo o o gasto calórico maior e o emagrecimento também.

6) Menos açúcar

Diminua ou corte os carboidratos refinados. Um exemplo deles são massa branca, barrinhas de cereal, biscoitos doces que formam um depósito de gordura e seu excesso prejudicam o funcionamento do corpo.

