Sim, você precisa e deve comer mais banana!

Prática, deliciosa e nutritiva, a fruta que virou a cara do Brasil é aliada da disposição, do bom humor e da nossa cultura. | Foto: Arquivo EM TEMPO

Prática, deliciosa e nutritiva, a fruta que virou a cara do Brasil é aliada da disposição, do bom humor e da nossa cultura. Apesar de carregar a fama de ser engordativa, especialistas apontam que caso não seja ingerida em excesso, não é motivo para preocupação, pois uma banana prata conta com apenas 60 calorias.



Além de todas essas caracteristicas, a banana conta com fibras solúveis, aquelas que, no intestino, se ligam à água e formam uma espécie de gel. Isso aumenta a saciedade e, portanto, diminui o apetite. Com a fome reduzida há menos ingestão de outros alimentos engordativos.

Muitas pesquisas citam a banana como protetora da parede estomacal, por isso, é comum que médicos recomendem banana-maçã para crianças, quando estas estão acometidas de diarreia.

Além de oferecer carboidrato, a banana é famosa por fornecer boas doses de potássio, mineral que contribui para afastar a fadiga, sobretudo o cansaço muscular. Outro mineral presente na fruta é o magnésio, promotor do bem-estar. E pensa que acabou? A polpa da banana é rica como fonte do complexo B, familia de vitaminas essenciais no combate a depressão. Quer fruta melhor para combater o mau humor e a tristeza?

Então, inclua a banana no seu cardápio e aproveite os benefícios dessa fruta tão presente na vida dos brasileiros.

Leia mais:

Camu-Camu: fruta da Amazônia tem o maior teor de vitamina C do mundo

Dicas de frutas que aumentam a imunidade contra doenças

www.emtempo.com.br/ultimas