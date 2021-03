Tem ou já teve ‘Olho de peixe’? Veja causas, sintomas e tratamentos

A olho nu, a verruga se assemelha a outras lesões parecidas, como diferentes tipos de calos e cravo plantar. | Foto: Reprodução

Mais comum do que as pessoas possam imaginar, "Olho de peixe" é o nome dado a tipo de verruga que surge na planta dos pés em pessoas infectadas. A verruga pode dificultar o andar, além de causar dor quando pressionada ao pisar no chão, por exemplo.

A olho nu, a verruga se assemelha a outras lesões parecidas, como diferentes tipos de calos e cravo plantar. O cravo, no entanto, não conta com pontinhos pretos em sua extensão e não costuma causar dor quando pressionado nas laterais.

Apesar da relação com o HPV, essa infecção não é causada por variantes conhecidas por desenvolver condições como o câncer no colo do útero, por exemplo. Além disso, o olho de peixe pode ser tratado com loções comuns encontradas em farmácias.

Causas para olho de peixe

O olho de peixe surge especialmente em pacientes com baixa imunidade, especialmente crianças. Uma vez que o sistema imunológico delas ainda está em desenvolvimento, estão mais suscetíveis a infecções como essa.

O vírus, no entanto, precisa de uma porta de entrada para conseguir entrar no organismo e gerar a infecção. Isso acontece, por exemplo, por meio de ferimentos e rachaduras que já existem na pele do pé.

Dessa maneira, a transmissão acontece quando o pé descalço entra em contato com superfícies já infectadas, especialmente úmidas. Entre esses espaços, estão inclusos beiras de piscina e chuveiros de academias e clubes.

Caso o paciente não esteja descalço, mas calce um chinelo contaminado, a infecção ainda pode acontecer.

Principais sintomas

Esse tipo de infecção é percebida pelo surgimento de uma pequena verruga na planta do pé. A diferença do olho de peixe para ouras lesões similares está principalmente na coloração.

Uma vez que o formato arredondado é comum em vários tipos de calos e verrugas similares, a diferença está nos tons amarelados, com a presença de um ou mais pontinhos pretos no meio da elevação.

Também é possível que várias verrugas surjam na região, e não somente uma.

Tratamento para olho de peixe

O tratamento para remoção de olho de peixe é feito basicamente com pomadas dermatológicas com salicílico, nítrico ou tricloroacético na composição. A pomada deve ser aplicada uma vez ao dia e atua na remoção da camada mais superficial da pele, eliminando a verruga.

Não é recomendada que a pele da verruga seja removida, uma vez que isso faz com que o vírus se espalhe. Dessa maneira, ao invés de combater a infecção, o paciente estará distribuindo a contaminação pelo pé, provocando novas verrugas. Além disso, a pomada deve ser indicada por um dermatologista.

Em alguns casos, a aplicação pode ser feita após um procedimento de remoção de excesso de pele. Para isso, os pés são colocados de molho numa bacia com solução de água morna e sal grosso. A mistura promove a eliminação da sujeira e ajuda a amolecer a pele da área, que pode ser removida com a ajuda de pedra pomes.

Caso a pomada não seja eficaz ou exista um grande volume de olho de peixe, o dermatologista pode indicar um outro tipo de tratamento. Entre eles, está a crioterapia com nitrogênio líquido, que consiste no congelamento da verruga para remoção.

