Conheça os benefícios da semente de girassol para a saúde

A semente de girassol pode ser considerada um superalimento devido à quantidade de nutrientes que concentra. Ela possui gorduras saudáveis, proteínas, fibras, vitamina E, selênio, cobre, zinco, folato, ferro e fitoquímicos.

De acordo com as especialistas, 30 gramas por dia, quantidade que corresponde a um punhado de sementes na palma da mão, são suficientes para usufruir dos benefícios da semente de girassol.

O alimento é encontrado em lojas de produtos naturais e supermercados em versões com casca ou sem casca, cruas ou assadas, com ou sem sal.

1. Protege a saúde cardiovascular

Por serem ricas em gorduras boas, as sementes de girassol ajudam a promover a saúde cardiovascular. Elas regulam os níveis de colesterol total, aumentando o colesterol bom e diminuindo o ruim, além de reduzirem os níveis de triglicerídeos.

2. Aumenta a massa muscular

Por possuírem um elevado teor proteico, as sementes de girassol ajudam no aumento da massa muscular. Duas colheres de sopa têm cerca de 5 gramas de proteína.

3. Ajuda no processo de emagrecimento

Por serem ricas em fibras, elas colaboram em dietas de emagrecimento. As fibras levam um tempo maior para serem digeridas, isso aumenta a sensação de saciedade e diminui o apetite.

No entanto, se o objetivo for perder peso, é necessário consumi-las com parcimônia. As sementes de girassol são bastante calóricas – duas colheres de sopa contém 143 calorias – e o consumo exagerado pode desequilibrar o cardápio.

4. Colabora para diminuir o açúcar do sangue

O consumo da semente de girassol ajuda a diminuir o açúcar do sangue e reduz a absorção de carboidratos após as refeições, evitando assim a hiperglicemia. (Com informações do portal Tua Saúde).

