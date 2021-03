BBB21: Juliette ‘provoca’ Fiuk e cantor confessa: “Fico de quatro”

Durante a tarde desta segunda-feira (1), Juliette Freire roubou a cena durante a preparação do almoço na coxinha da xepa no BBB21, e mais uma vez colocou seu vozeirão ‘pra jogo’ enquanto interagia com Lumena Aleluia.

Na ocasião, a paraibana começou a cantarolar e chamou a atenção de Fiuk e Rodolffo. “Fala comigo só cantando”, pediu o filho de Fábio Jr. “Fiuk, meu cuscuz minhas regras”, disse ela cantando e arrancando elogios do colega.

“Eu fico de quatro. Ju… Para Ju… Juzinha… Não é zoeira não, canta bem mesmo”, derreteu-se ele. “Voz bonita demais. Posso falar uma coisa? Seu mercado está abertíssimo para a música”, acrescentou Rodolffo.

Ao longo da conversa, Juliette entregou que possuía o desejo de participar do The Voice Brasil, e empolgou os demais, ganhando incentivo de Fiuk com os investimentos na carreira musical, embora ainda nunca tivesse tentado.

