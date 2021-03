BBB 21: Produção vaza áudio de Arthur dentro do banheiro privativo

Arthur ainda está revoltado por ir ao seu segundo paredão consecutivo no "BBB 21" (TV Globo). Após uma tentativa de Carla Diaz de animá-lo, ele deixou a sala para ir ao banheiro. No entanto, por um descuido da produção, o áudio do brother no reservado acabou vazando para quem acompanhava o programa no GloboPlay — Plataforma digital de streaming que transmite o reality por 24 horas, e foi possível ouvi-lo fazendo xixi.

O público, claro, não deixou passar e comentou o momento nas redes sociais. Uns se divertiram, outros acharam nojento e teve ainda quem não visse problemas na situação.