Mãe de Gil apoia eliminação de Lumena: 'Para o bem do meu filho'

Fora da casa, Lumena tem rejeição do público por algumas atitudes na casa | Foto: Divulgação

A mãe de Gil, Jacira Santana, lançou uma campanha pela eliminação de Lumena do "BBB 21". Segundo ela, a participante tem influenciado Gil de maneira negativa.

"Boa tarde! Gostaria de me posicionar sobre o paredão de amanhã e pedir o apoio de vocês para votarem #ForaLumena. Meu filho Gilberto é um homem bom e age sempre com o coração. Por ser mulher nordestina, lésbica, ele tem suas identificações com ela, mas para o bem do meu filho no jogo, gostaria de pedir o apoio de vocês para ajudá-lo votando para ela sair. Conto com o apoio de todos. Obrigada!"

Fora da casa, Lumena tem rejeição do público por algumas atitudes na casa e por ter sido parceira de Nego Di e Karol Conká, eliminados com recorde de rejeição.

Lumena disputa o paredão ao lado de Arthur e Projota.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

Detento do regime semiaberto é baleado no Zumbi dos Palmares

Jovem é executado enquanto caminhava em beco na Compensa

Mais de12 kg de maconha do tipo skunk são apreendidos no bairro da Paz