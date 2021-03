Anitta revela que não foi só uma tatuagem, mas duas nas partes íntimas

Essa não é a única declaração polêmica da Poderosa no reality | Foto: Reprodução

Mais uma vez a cantora Anitta polêmiza quando o assunto é tatuagem. Ela revelou que fez, não uma, mas duas tatuagens nas partes íntimas. Em um papo descontraído na presença do pai, Mauro Machado, mais conhecido como o Painitto, no reality "Ilhados", a cantora revelou que fez primeiro uma tattoo na "pepeca".

"Decidimos fazer uma tatuagem na pepeca. Aí, de repente, eu pensei: e se isso que eu fiz aqui, eu tenho atrás? Ia ser curioso", contou ela, aos risos.

Essa não é a única declaração polêmica da Poderosa no reality. No segundo episódio, ela revelou detalhes picantes da sua intimidade e contou que já fez sexo com outras sete pessoas.

*Com informações de Metrópoles

