Briga de Arthur e Juliette e flerte de Fiuk agitam BBB nesta segunda

Depois de uma formação de paredão com treta ao vivo e de uma madrugada agitada, o dia na casa do BBB 21 seguiu tranquilo, com exceção de um atrito entre Arthur e Juliette, que discutiram, trocaram farpas e desabafaram com os colegas.

Os papos da sala de estar da casa renderam ainda momentos dos brothers relembrando a saída de Lucas Penteado e a briga entre Pocah e Gilberto. Já no quarto colorido, Fiuk relembrou um momento que afirmou ter sido xavecado por Demi Lovato e internautas "desmascararam" o filho de Fábio Júnior.

Em um papo na sala, Arthur relembrou a vez em que ele e Gilberto discutiram, semanas antes, e afirmou que "armaram para eles" brigarem. Juliette e Pocah discordaram do crossfiteiro, que rebateu apenas para a advogada: "Isso é a sua opinião". A sister se revoltou e afirmou que o brother gosta de "crescer para cima dela" e o chamou de imbecil e idiota. Depois, no quarto colorido, ela contou a seus amigos o acontecido e desabafou.

"Ele não tem c*lhão. Toda hora me alfinetando. Deixa eu voltar que eu quero ver ele me pedindo desculpas. Só quer falar, cabra besta. Por que vem com brabeza para cima de mim se Pocah tem a mesma opinião? Toda vez tu vem para cima de mim. Imbecil, idiota. Já estou por aqui com Arthur", disse Juliette.

Arthur, por sua vez, permaneceu na sala de estar e desabafou sobre a treta com os colegas de confinamento. "Ela levantou e começou a me xingar, me chamou de lesado, escroto, ah vai tomar no c*", disparou Arthur, que continuou criticando Juliette: "Agora vai lá para o quarto fazer a cabeça de todo mundo, estou de saco cheio dessa garota aqui dentro".

Pocah ouviu e afirmou que discorda da opinião de Arthur. "E por que nós dois não discutimos e você saiu me xingando? Porque ela é desequilibrada", disse o instrutor de crossfit.

Enquanto conversava com Juliette e Camilla de Lucas no quarto colorido, Fiuk revelou que Demi Lovato teria flertado com ele em sua passagem pelo Brasil. Segundo o cantor, o momento aconteceu durante uma entrevista dela para ele na MTV, anos atrás. "Sabe quem deu em cima de mim ao vivo?", perguntou Fiuk. "Fiuk, tu para!", respondeu Juliette, animada. Eu entrevistei a Demi Lovato num programa que eu tinha. Ela me xavecou ao vivo, cara.

"Eu estou arrepiada!", exclamou a paraibana. "Eu estava namorando. Eu falei: 'canta uma música aqui' e ela falou: 'se você quiser, no hotel, eu canto pra você'", contou o filho de Fábio Jr. "O que você respondeu?", indagou Camilla. "Fiquei super sem graça porque eu estava namorando, não tinha como acontecer nada", disse o cantor.

Os fãs do "BBB 21" foram rápidos no Twitter e encontraram um vídeo da entrevista que Fiuk citou. No registro, o filho de Fábio Júnior está se queixando de que não consegue cantar uma determinada música, e Demi o encoraja, pedindo para ouvi-lo cantar. Ela, então, propõe que se ele e o outro apresentador cantarem, ela também se apresenta em seguida.

