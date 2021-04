Sensitiva faz previsão e diz que Luan Santana vai 'casar e ser papai'

Vale lembrar que J é a inicial da ex namorada do cantor, Jade Magalhães | Foto: (Divulgação)

Nesta segunda-feira, 29, Lene Sensitiva usou suas redes sociais para fazer uma previsão bombástica sobre a vida de Luan Santana.

"Previsão. Vai casar e ser papai em breve. L e J", declarou na legenda da postagem.

Vale lembrar que J é a inicial da ex namorada do cantor, Jade Magalhães. O artista anunciou o fim do relacionamento de 12 anos no fim do ano passado.

Diversos internautas ficaram admirados com a publicação e resolveram se manifestar nos comentários: "Será com Juliette", "Luan e Jade", "Amém. Deus abençoe a vida dele", destacaram.

E as mensagens não pararam por aí: "Acredito demais, no Dia das Mulheres ele postou foto da Jade", "Que ele seja muito feliz", "Lindeza", "Amém", "Torço muito pela volta dele e da Jade", afirmaram.

*Com informações da Caras

