Gretchen se desculpa na web após dizer: 'gay quer ser mulher'

Na sequência, ela recebeu uma chuva de alfinetadas | Foto: (Divulgação)

Gretchen, de 61 anos, se envolveu em uma verdadeira polêmica. Ao dar uma entrevista ao “Talk Flow”, no Youtube, a cantora disse que todo gay quer ser uma mulher. A declaração deu o que falar nas redes sociais, com isso, indo parar nos assuntos bastante comentados no Twitter neste fim de semana.

“Então, sou a bicha que deu certo, eu nasci mulher. Mas tenho as atitudes e o jeito de um travesti”, disse Gretchen na sabatina.

Na sequência, ela recebeu uma chuva de alfinetadas: “Já passou da hora da Gretchen entender a diferença entre homossexualidade e transexualidade, ainda mais tendo um filho trans, agr ela vai num programa de rádio falar q os gays querem ser mulher ???????????????????? a vai pra p**** (sic)”, disse um internauta.

Mãe de um homem trans, Tammy Miranda, a rainha do bumbum se pronunciou no Instagram e pediu desculpas pelo posicionamento mal colocado, segundo ela: “Olá, meus amores! Em uma entrevista concedida ao vivo, eu me expressei muito mal em uma resposta, e magoei muitas pessoas a quem eu amo tanto e que tanto me respeitam. Mesmo após esses anos todos de uma convivência super amorosa com o universo LGBTQIA+, e mesmo eu tendo tanto orgulho de ter um filho trans, eu não estou isenta de cometer erros”.

*Com informações da ISTOÉ

Leia Mais:

Briga de Arthur e Juliette e flerte de Fiuk agitam BBB nesta segunda

Sensitiva faz previsão e diz que Luan Santana vai 'casar e ser papai'