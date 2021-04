Juliette 'janta' Gil em Jogo da Discórdia no BBB 21: 'Se secar borra'

Após a dinâmica, Juliette relembrou a situação em conversa com Viih Tube e Thaís: | Foto: Divulgação

É fogo no parquinho! Com direito a deboches e até uma discussão ao vivo entre os emparedados, o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (29) animou a casa e o público que acompanha o BBB 21.

A dinâmica era dar plaquinhas apontando quem cada um queria ver sendo bloqueado no reality show e quem era considerado um caça like no confinamento.

Um climão foi criado entre Gilberto e Juliette. O doutorando em economia deu a placa de caça likes para a advogada e maquiadora, e justificou dizendo que ela sempre tenta se colocar como protagonista em todas as situações.

"Tu nem seca suas lágrimas quando chora", disparou Gil.

Juliette respondeu na lata e de maneira irônica, 'jantando' o brother. "Eu não seco porque sou maquiadora e se secar borra", disse.

Após a dinâmica, Juliette relembrou a situação em conversa com Viih Tube e Thaís:

Criticar o fato de eu não enxugar as lágrimas. Minha gente, eu trabalho com isso, já ensinei a mil pessoas isso.

A fala da sister repercutiu nas redes sociais. Veja um dos post:

