Fiuk confessa remorso após rusga com Tiago Leifert

O jogo da discórdia da última segunda-feira no "Big Brother Brasil 21" foi um tanto atípico. Após se esquivar de escolher quem, em sua opinião, não ganharia o programa, Fiuk levou uma bronca de Tiago Leifert. O ocorrido repercutiu na madrugada desta terça-feira, com o cantor se mostrando chateado com a situação.



"Eu bati de frente com o Tiago mesmo, é difícil colocar palavras na minha boca. Por mais que ele fale que o jogo funciona assim, tudo bem, mas o que eu entendo sobre a situação é isso", desabafou em conversa com Arthur.

Após falar com o seu desafeto na casa, Fiuk foi se consolar com Gilberto, e, com a insistência do economista, prometeu pedir desculpas a Leifert.

"Amanhã peça desculpa para ele", disse Gil. "Eu sei que você tava doido e não queria fazer aquilo", continuou, se referindo a dificuldade do participante em dar a placa para Arthur.

"Talvez não deveria ter falado com o Tiago daquele jeito também. Agora, ele não vai mais gostar de mim. Eu sei que o papel dele é esse, eu sei que o Big Brother é isso, mas eu não consegui", explicou o filho de Fábio Jr.

"Sempre que ele faz isso é para o nosso bem", justificou o pernambucano.

Fiuk concordou com o brother, e admitiu: "Hoje eu vacilei. Acabou o negócio, eu fiquei mal de não ter conseguido superar".





