Juliette sobe em Arthur, que brinca: 'Se eu sair hoje, você chora'

O clima de melancolia começou a tomar conta da casa do "BBB 21" (TV Globo) no início desta noite à medida que a eliminação fica mais próxima. Arthur, que passou parte do dia isolado, estava deitado no sofá da sala ao lado de Gil e foi surpreendido com a animação de Juliette, que pulou sobre ele.

A sister demonstrou seu carinho pelo amigo de confinamento e brincou: "Deixa de enxerimento, Arthur". O brother rebateu: "Deixa você. Eu que estava aqui deitado. Você que subiu em mim".

Juliette saiu de cima do crossfiteiro, que continuou: "Juliette, se eu sair daqui hoje, eu tenho certeza que você vai chorar!". A sister nem hesitou antes de falar e respondeu: "Nem precisa você sair para eu chorar".

Em seguida, Pocah entrou na brincadeira e deitou sobre Juliette que estava sobre Arthur.

