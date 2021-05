Juliette Freire do BBB 21 é cobiçada por três gravadoras

A Sony tem Luan Santana como principal intermediador e vê “personalidade musical” na ex-BBB | Foto: Divulgação

A campeã do BBB21, Juliette Freire, mostrou o talento em rede nacional e já tem propostas de três gravadoras. Mas de acordo com informações do G1, pode ser que não feche com nenhuma delas por enquanto.

A Sony tem Luan Santana como principal intermediador e vê “personalidade musical” na ex-BBB; A Warner planeja uma “aproximação” e tem apoio de Anitta na busca de uma artista “carismática”; A Universal está “aberta” para negociar, vê muito potencial, mas diz que ela “precisa de tempo”.

Até agora, porém, o único contrato assinado por Juliette é com a empresa que cuida da imagem de Anitta.

Nesta terça-feira (11), ela dormiu na casa da cantora, que não estava no Brasil. No mesmo dia, foi lançada a central de fã-clubes oficial de Juliette, nos mesmos moldes do QG da Anitta.

