Ferrugem se explica sobre traições: "Me perdi nessa vida da noite"

Após Thaís Vasconcellos, a esposa de Ferrugem, falar que perdoaria novas traições do marido , foi a vez do cantor comentar o assunto. O pagodeiro deixou uma caixa de perguntas no Instagram para conversar com os fãs e foi questionado sobre os motivos das puladas de cerca.

" Porque eu era bem vacilão mesmo, a ponto de não ver o anjo que sempre esteve comigo. Me perdi legal nessa vida da noite e quase perdi o amor da minha vida. Hoje, graças a Deus, tive o seu perdão e seguimos felizes porque nunca mais passaremos por momentos tão ruins " Ferrugem, cantor

"Minha esposa sorri, cuida de mim, me ajudou nos últimos meses em tudo, até mesmo na parte financeira. Somos um só e tudo que disserem não irá causar efeito. Temos um amor duro, renovado e blindado", Ferrugem concluiu.

*Com informações do IG

