'Ninguém pensa em casar quando sexo não é bom', diz Marcella Rica

Marcella Rica refletiu sobre a importância da vida sexual em entrevista à revista Glamour. Ela e a esposa, Vitória Strada, estamparam a capa do veículo de comunicação em junho, mês do orgulho LGBT.

Juntas desde 2019, Marcella refletiu sobre o sexo em um relacionamento: "Ninguém pensa em casar quando a coisa não é boa. Casamento é casamento. É encontrar encaixe em diversas áreas. Inclusive nessa".

Vitória contou que apenas se relacionava com homens antes de namorar Marcella. Ela, inclusive, descobriu a bissexualidade com a esposa: "Minhas amigas ficaram chocadas: 'Você sempre gostou de transar com homens, nunca ouvi queixas'. Nunca reclamei. Estava tudo certo", refletiu Vitória sobre a relevância da vida sexual. "Mas quando você gosta da pessoa e está pronta para escutar o outro... O sexo é uma escuta, uma troca. As pessoas o veem como algo restrito ao órgão sexual masculino. A sociedade impede que mulheres conheçam os próprios corpos para saber o que gostam ou não, o que nos fazem felizes ou não. Sexo é uma troca que tem que acontecer. E, no nosso caso, aconteceu. Acredito também que o sexo é político."

